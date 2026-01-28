Agencias

Joma presenta a sus 16 corredores del Joma Trail Team nacional para 2026

La marca deportiva Joma ha presentado al Joma Trail Team nacional para esta temporada de 2026, que estará compuesto por 16 corredores y combina experiencia, talento emergente y una clara ambición competitiva, informa en un comunicado.

Estos 16 atletas profesionales estarán presentes en el circuito nacional e internacional durante la temporada 2026. A esta estructura se sumará próximamente el equipo internacional, cuyo anuncio se llevará a cabo en las próximas semanas.

Repiten leyendas como Miguel Heras, uno de los mejores corredores del mundo, ganador de carreras como Transgrancanaria, Transvulcania, Templiers o Ultrapirineu. Junto a él continúa la veterana Gemma Arenas, bronce en el Mundial de Skyrunning Ultra 2025 y varias veces campeona de España.

También siguen con Joma nombres como Inés Astrain, participante de las Golden Trail Series y primera en la PDA Val d'Aran Major by UTMB; Pablo Bautista, doble campeón EXP de Val d'Aran by UTMB, Ikram Rharsalla, representante española en el European Running Championship; Bel Calero, primera en el Campeonato de España Km Vertical FEDME; o internacionales españoles con sólidas trayectorias como Natalia González, Mónica Vega, Guillermo Acosta, Toni Baños y Mario Mirabel.

Ahora, se suman otros referentes con destacados resultados en el circuito nacional e internacional de trail como Pere Menéndez, Claudio Díaz, Moana Lilly Kehres y Ainara Uribarri.

Como parte del proyecto, el Joma Trail Team desempeñarán un papel clave en el desarrollo y testeo de producto, llevando el material de la marca a condiciones extremas en laboratorios reales y convirtiéndose en los "mejores embajadores de la innovación, la tecnología y la fiabilidad que caracterizan a Joma".

EuropaPress

