IU respalda las movilizaciones contra el acuerdo con Mercosur, "una estafa para los agricultores y ganaderos"

Agrupaciones del sector primario y representantes políticos anuncian protestas en Jaén y otras ciudades ante el avance del pacto UE-Mercosur, advirtiendo sobre daños a la producción local y eludir el dictamen pendiente del Tribunal de Justicia Europeo

La posibilidad de que algunos gobiernos impulsen la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sin aguardar el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo ha sumado nuevas voces de rechazo dentro del sector agrario y desde formaciones políticas. Según informó Europa Press, tanto organizaciones del sector primario como representantes de partidos han anunciado protestas en Jaén y otras ciudades del país, argumentando que el pacto con Mercosur perjudica la producción local, socava la soberanía alimentaria y podría ejecutarse mientras se elude un pronunciamiento judicial clave.

El respaldo de Izquierda Unida a estas acciones de protesta frente al acuerdo UE-Mercosur ha quedado patente en declaraciones de Antonio Funes, responsable del área Rural y Medio Ambiente de IU-Jaén, recogidas por Europa Press. El dirigente manifestó que este tratado constituye “una estafa para los agricultores y ganaderos” y reiteró que el acuerdo representa una competencia desleal a favor de las multinacionales, además de aceptar la pérdida de control sobre qué producir y qué consumir en el país. IU remarcó que las reglas del pacto se han diseñado en beneficio de las grandes empresas y en detrimento del sector agrario tradicional.

Según describió Europa Press, el anuncio de movilizaciones ha partido de agrupaciones como Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias, quienes han convocado concentraciones y marchas en diferentes puntos del territorio nacional. En Jaén, la protesta principal tendrá lugar ante la Subdelegación del Gobierno, ubicada en la plaza de las Batallas, con inicio programado para las 12:00 horas. Antes, desde las 10:00 horas, tractores y vehículos todoterreno se reunirán en tres localizaciones: el campo de fútbol, la fábrica de cerveza y el aparcamiento del tranvía, para avanzar juntos hasta el lugar central de la manifestación.

El medio Europa Press detalló que los organizadores han previsto que los participantes puedan elegir el punto de inicio más cercano en función de su municipio, facilitando así la afluencia de agricultores y ganaderos de distintas zonas. Una vez en la plaza de las Batallas, se procederá a la lectura de un manifiesto que expondrá los argumentos y reclamaciones contra el pacto UE-Mercosur, tras lo cual los asistentes retornarán a los lugares de partida.

IU justificó su respaldo a la movilización por considerar que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ha sido paralizado temporalmente gracias a la intervención de su grupo parlamentario The Left en el Parlamento Europeo, que consiguió frenar su avance hasta la resolución del Tribunal de Justicia Europeo. No obstante, Europa Press consignó que la formación denunció la intención de la Comisión Europea de avanzar con la aplicación provisional del acuerdo, sorteando la postura adoptada por el Parlamento y el propio envío del expediente a la justicia comunitaria.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Izquierda Unida advirtió que la entrada en vigor del tratado favorecería intereses empresariales y tendría efectos negativos sobre la agricultura ligada al ámbito social y profesional en España y otros países de la Unión. Además, IU alertó sobre las consecuencias para el tejido productivo y el potencial impacto en los consumidores, considerando el acuerdo como un riesgo para la seguridad alimentaria y medioambiental.

Otro de los argumentos remarcados por IU se refiere a la posición de los grandes partidos, especialmente el Partido Popular y el PSOE, a quienes acusa de incoherencia tras apoyar el acuerdo en el Parlamento Europeo, mientras al mismo tiempo participan en movilizaciones y critican su aplicación. La formación enfatizó que esta doble postura resta credibilidad a las acciones tomadas en defensa del sector primario.

El avance del pacto UE-Mercosur y las movilizaciones previstas en Jaén y otras ciudades se enmarcan en un contexto de preocupación por el futuro de la producción agraria local ante la liberalización de los intercambios comerciales y la entrada de productos provenientes de países miembros del grupo Mercosur bajo condiciones consideradas como desiguales por los convocantes. Según Europa Press, las protestas buscan reclamar el respeto de las decisiones judiciales pendientes y la protección de los intereses de los productores nacionales frente a acuerdos comerciales adoptados sin consenso ni garantías plenas para el sector primario.

