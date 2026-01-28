Estados Unidos y México inician conversaciones formales para revisar de forma conjunta el T-MEC

La discusión sobre modificar las reglas de origen para bienes industriales clave y reforzar la cooperación en el sector de minerales esenciales se ha posicionado como uno de los puntos decisivos en la agenda entre Estados Unidos y México. Así lo destacó la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés), al informar sobre el inicio de conversaciones formales para la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según consignó la USTR, ambas naciones refrendaron su intención de profundizar la colaboración en aspectos estratégicos del acuerdo trilateral, poniendo especial atención en temas como el endurecimiento de medidas contra prácticas comerciales desleales, especialmente el dumping de productos manufacturados. Además, los equipos negociadores coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una mayor armonización de políticas externas orientadas a la defensa de trabajadores y productores de ambos países.

El inicio de estas conversaciones se formalizó en una reunión realizada entre el responsable de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. De acuerdo con el comunicado de la USTR, ambos funcionarios reconocieron avances sustanciales registrados en los últimos meses respecto a la colaboración bilateral, lo que habría allanado el camino para abordar las barreras no arancelarias que persisten en el intercambio comercial dentro de la región.

Entre los acuerdos plasmados en este encuentro, las partes definieron revisar conjuntamente posibles reformas estructurales y estratégicas. Según detalló el medio estadounidense, la revisión incluiría potenciales cambios en requisitos para la industria manufacturera y mayor cooperación en el acceso, explotación y comercialización de minerales críticos empleados en sectores como la tecnología y la automoción.

Tal como publicó la USTR, otro de los temas relevantes en la reunión fue la coordinación para hacer frente al dumping caracterizado como “implacable” de productos manufacturados provenientes fuera de la región del T-MEC. Representantes de ambos gobiernos evaluaron medidas más estrictas para impedir estas prácticas consideradas dañinas para la industria local y el empleo en Estados Unidos y México.

El comunicado difundido por la USTR resalta que tanto Estados Unidos como México sostuvieron conversaciones centradas en robustecer la cooperación encaminada a facilitar un comercio más justo dentro del marco del T-MEC, en especial en lo relativo a sectores industriales sensibles y a la protección de las fuentes laborales regionales.

Respecto a la participación de Canadá, el primer ministro Mark Carney confirmó haber concluido las consultas internas de su país sobre el tratado y subrayó la disposición canadiense para sumarse a las negociaciones. “Canadá está lista para sentarse” a la mesa conjunta con Estados Unidos y México, declaró Carney, según consignó la USTR.

El proceso de revisión del T-MEC representa la primera ocasión en la que los socios trilaterales abordan de manera conjunta la actualización de las disposiciones del tratado, cuya entrada en vigor data de 2020, reemplazando al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La evaluación de reglas de origen más estrictas podría impactar áreas manufactureras clave, como la automotriz, donde los cambios pueden incidir tanto en la estructura de costos como en la integración regional de cadenas de valor.

La cooperación en materia de minerales críticos cobra particular relevancia en el contexto de la transición hacia tecnologías limpias y la electrificación del transporte, destacó la USTR en su comunicación, lo que sugiere la inclusión de estos temas en la agenda prioritaria de la revisión.

Los equipos de negociación anticipan que la revisión del T-MEC considerará tanto los desafíos surgidos desde la firma del acuerdo como las oportunidades que ofrece un mayor alineamiento de políticas comerciales y laborales. De acuerdo con lo reportado por la USTR, la coordinación busca garantizar que los ajustes favorezcan la competitividad de la región y la protección de los trabajadores.

El anuncio de la USTR confirma que las conversaciones formales marcan un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre los tres países, abriendo la puerta a eventuales ajustes normativos cuyo alcance dependerá de los acuerdos que se alcancen en la mesa trilateral.