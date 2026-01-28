Un análisis de la caja negra de la locomotora arrojó que el tren Interoceánico en el estado de Oaxaca circulaba notablemente por encima de los límites de velocidad permitidos en distintos tramos del recorrido. A partir de estos datos, la Fiscalía concluyó que tanto el funcionamiento de la locomotora como de su sistema de frenado resultaron apropiados, sin fallas técnicas ni daños en la infraestructura ferroviaria. Este hallazgo orientó las investigaciones hacia la actuación humana como posible causa del accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025, que provocó la muerte de 14 personas y lesiones a otras 98, según detalló el medio 'El Sol de México'.

Felipe de Jesús 'N', operador identificado del tren siniestrado, fue aprehendido el lunes reciente, como señaló el diario 'El Sol de México' con base en el Registro Nacional de Detenciones. La confirmación provino del secretario general de la Sección 13 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, Reynel Chiñas, quien respaldó la información sobre el arresto. El descarrilamiento sucedió al paso del tren por Nizanda, en el sur de Oaxaca, cuando el convoy —que trasladaba a 250 pasajeros, incluidos nueve miembros de la tripulación— volcaría tras gestionar curvas y rectas a velocidades muy superiores a las permitidas.

De acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, se documentó que la máquina alcanzó los 111 kilómetros por hora en trayectos rectos, 41 kilómetros más rápido que el límite máximo de 70 kilómetros por hora. Al acercarse a la curva donde se produjo el descarrilamiento, la velocidad registrada llegó a 65 kilómetros por hora, 15 por encima del tope de 50 kilómetros permitido en ese segmento. La fiscal remarcó la relevancia de estos excesos, puntualizando que los responsables directos de la operación debieron obedecer la normativa ferroviaria vigente, lo que no ocurrió en esta ocasión, según publicó 'El Sol de México'.

En su comparecencia pública, la fiscal Godoy no abordó la detención en sí, pero brindó un panorama de la investigación basada en la evidencia técnica reunida. Tras analizar la caja negra y revisar la infraestructura, las autoridades descartaron la hipótesis de fallas en los mecanismos del tren o en la vía, tal como consignó 'El Sol de México'. Únicamente se atribuyó el accidente al incumplimiento de los protocolos de operación y normas de velocidad.

Las consecuencias legales ya están en marcha: la Fiscalía decidió ejercer acción penal sobre la base de las pruebas reunidas, y las agencias involucradas, entre ellas la Agencia de Investigación Criminal, ejecutan diligencias relativas a la presunta comisión de homicidio culposo y lesiones culposas en contra del maquinista, quien se encontraría bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales, reportó 'El Sol de México'.

El accidente del tren Interoceánico ha generado atención mediática y cuestionamientos sobre el sistema de supervisión de las operaciones ferroviarias en México. Después de la tragedia y durante el desarrollo de la investigación, la fiscalía sostuvo que el tren era apto para el servicio, y la vía no presentaba desperfectos ni deficiencias, desechando teorías previas sobre posibles causas ajenas al factor humano.

En el incidente, la zona de Nizanda registró el mayor impacto del descarrilamiento. El tren, que albergaba a un total de 250 personas, acabó dejando un saldo fatal: 14 muertos y casi un centenar de individuos heridos, situación que llevó a la apertura de un expediente penal y que mantiene a las autoridades y a la opinión pública atentos al proceso legal en curso, tal como lo ha venido reflejando ‘El Sol de México’ en sus reportes. La investigación técnica exhaustiva ha servido para orientar el caso judicial hacia la responsabilidad operativa del maquinista y descartar factores técnicos o de infraestructura.