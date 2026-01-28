Agencias

Ayuso asegura que lo mejor es que el estadio del Rayo "se quede donde está" pero con reformas

Tras el anuncio de posibles cambios en la ubicación del campo del Rayo Vallecano, Díaz Ayuso reafirma el compromiso regional con la modernización del recinto y la mejora de la seguridad siguiendo exigencias de las autoridades deportivas y de LaLiga

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, detalló los planes para introducir una separación física en la grada del Estadio de Vallecas, con el objetivo de cumplir la normativa vigente sobre seguridad en eventos deportivos. Esta medida busca garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los partidos, en respuesta a las exigencias presentadas por las autoridades futbolísticas y LaLiga. A partir de este contexto, la decisión sobre el futuro del estadio ha generado debate tras recientes declaraciones de directivos del club sobre la posibilidad de trasladar el recinto fuera del barrio de Puente de Vallecas.

Según informó el medio Europa Press, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en San Sebastián de los Reyes que su postura es clara respecto al Estadio del Rayo Vallecano: la preferencia del Gobierno regional es que la infraestructura permanezca en su ubicación actual, pero experimentando reformas significativas. Díaz Ayuso expuso que el propósito principal es ofrecer a la afición y a las personas que utilizan el estadio unas instalaciones de nivel superior, considerando que es lo que requieren y merecen.

De acuerdo con Europa Press, esta declaración surge poco después de que Raúl Martín Presa, presidente del club Rayo Vallecano, advirtiera sobre la posibilidad de que el equipo se vea forzado a trasladar su campo fuera de su ubicación tradicional, una decisión que vincula a la viabilidad futura de la entidad y sus instalaciones. Este planteamiento ha desencadenado respuestas tanto entre autoridades como entre los seguidores del conjunto madrileño, dado el fuerte vínculo del estadio con su entorno local.

El medio Europa Press consignó que la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha acciones para modernizar el Estadio de Vallecas, atendiendo las directrices establecidas por LaLiga y por organizaciones del fútbol europeo. Estas recomendaciones tienen como meta asegurar que el equipo pueda disputar sus partidos como local en condiciones óptimas y acordes a la reglamentación actual de seguridad y uso de recintos deportivos.

La presidenta Díaz Ayuso recalcó que, más allá de los debates sobre una posible reubicación, el enfoque de su administración consiste en la modernización del estadio y la mejora de sus infraestructuras. El Ejecutivo autonómico sostiene que el compromiso de realizar una remodelación integral se materializará con la presentación de un proyecto antes de finalizar la legislatura, una meta que reitera la voluntad política regional de preservar el estadio dentro del barrio de Vallecas y fortalecer su papel como espacio de encuentro para el deporte madrileño.

Según publicó Europa Press, entre las prioridades inmediatas del Gobierno regional se incluyen la introducción de nuevas medidas de seguridad, como la barrera física mencionada entre las aficiones local y visitante, en línea con las prácticas exigidas a nivel nacional e internacional por las autoridades del fútbol y de la organización de ligas profesionales. La dirección autonómica considera esta intervención como fundamental para la celebración segura de los partidos y como paso previo a una reforma más completa del recinto, que cubriría también otros aspectos de funcionalidad y confort.

La titularidad pública del Estadio de Vallecas corresponde a la Comunidad de Madrid, lo que confiere a las autoridades regionales la responsabilidad sobre su gestión y conservación. El consejero Mariano de Paco indicó que el Ejecutivo regional está recopilando y atendiendo cada uno de los requerimientos trasladados por entidades como LaLiga, con el objetivo de cumplir los estándares exigidos para la celebración de encuentros deportivos de alto nivel y asegurar la adecuada convivencia entre las distintas aficiones.

Tal como informó Europa Press, el futuro del Estadio de Vallecas sigue siendo tema de análisis tanto por parte del club como de las administraciones públicas implicadas. Mientras la administración regional insiste en la permanencia y mejora del recinto en su localización histórica, las preocupaciones relativas a la viabilidad y modernización continúan generando debate. El proyecto de remodelación integral que el Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé presentar antes de finalizar la legislatura figura como respuesta concreta a las demandas tanto de seguridad como de calidad de instalaciones, en línea con el marco normativo que rige a las competiciones deportivas en España y Europa.

