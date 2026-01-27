Agencias

Sabalenka ofrece a Alcaraz "como regalo" grabar un TikTok juntos

Guardar

Melbourne (Australia), 27 ene (EFE).- La número uno del mundo en el tenis femenino, Aryna Sabalenka, lanzó un llamado este martes al número uno masculino, Carlos Alcaraz, con quien dijo quiere grabar de nuevo un video de TikTok.

Al ser preguntada por el regalo que le haría a Alcaraz por su cumpleaños, ya que ambos comparten fecha el 5 de mayo, Sabalenka dijo que "le ofrecería grabar un baile en TikTok" y que el único regalo que esperaba por parte del español es "que diga que sí".

La entrevistadora bromeó con que el murciano le regalara un diamante, consciente de que "le encantan" a la bielorrusa, a lo que Sabalenka reaccionó entre risas, dudó un instante y se dirigió a su pareja en las gradas antes de responder en tono jocoso: "¿Te puedes marchar?".

"El año pasado lo obligué a grabar el video y creo que este año lo puedo conseguir de nuevo", dijo Sabalenka en una breve entrevista en pista tras su victoria frente a la estadounidense Iva Jovic por 6-3 y 6-0, en cuartos de final del Abierto de Australia.

En semifinales, la primera cabeza de serie se medirá a la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, o a la ucraniana Elina Svitolina, una vez se resuelva el cruce hoy entre ambas en cuartos de final.

Mientras tanto, el líder del cuadro masculino tendrá este mismo martes su duelo de cuartos frente al australiano Alex de Miñaur, sexto del mundo, en un día en el que se esperan en Melbourne temperaturas de hasta 45 grados.

Temas Relacionados

EFEAO2026VICSPORTSSPORTSPORTINGTENNISCOMPETITIONTENNIS TOURNAMENTTOURNAMENTAUSTRALIAN OPENAOARENAATPAUS OPENAUSSIE OPENDRAWGRAND SLAMOZ OPENSCHEDULETENNIS OPENTOURWTADAYTENAO2026COLOUR

Últimas Noticias

Los obispos andaluces muestran "profundo dolor" y gratitud a voluntarios y servicios de emergencia

Tras reunirse en Córdoba, representantes eclesiásticos del sur de España solicitaron consuelo para familias de víctimas de recientes tragedias ferroviarias, alabando la labor altruista de quienes auxiliaron durante la emergencia y pidiendo pronta mejora para los lesionados

Los obispos andaluces muestran "profundo

Fallece un hombre tras el desprendimiento de una gran roca sobre una vivienda en Es Castell (Menorca)

Una roca cayó sobre una vivienda en Cala Sant Esteve durante la madrugada, dejando atrapados a un hombre y una mujer, según servicios de emergencia. El varón perdió la vida en el lugar y la mujer fue trasladada al hospital en estado grave

Fallece un hombre tras el

La UE e India anuncian un histórico acuerdo de libre comercio

Exportadores europeos podrán reducir sustancialmente sus costes tras un nuevo pacto con India, que facilitará el acceso en sectores clave como automóviles, maquinaria y farmacéuticos, aunque productos agrícolas sensibles permanecen excluidos mientras persisten negociaciones sobre detalles fundamentales

La UE e India anuncian

Detenidas tres personas por planear un atentado contra una Embajada en Bakú en nombre de Estado Islámico

Detenidas tres personas por planear

El enviado de EEUU a Siria y el presidente del Kurdistán iraquí destacan la "importancia" del alto el fuego sirio

Tom Barrack y Masud Barzani expresan preocupación ante la situación en Siria, defienden la protección del cese de hostilidades y solicitan ayuda internacional para Kobane, mientras rechazan cualquier intento externo de influir en la formación del próximo ejecutivo iraquí

El enviado de EEUU a