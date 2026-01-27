Minor firma en Brasil su primer hotel bajo la nueva marca de lujo Minor Reserve Collection

Minor Hotels ha anunciado la firma de la primera propiedad bajo su nueva marca de lujo, Minor Reserve Collection, con el Aventora Resort Baía Formosa, ubicado en Rio Grande do Norte (Brasil), con fecha de apertura prevista para 2028, según un comunicado.

Propiedad de Gremi International Group, el resort de nueva construcción contará con un total de 50 habitaciones y 28 residencias de marca, junto con restaurantes abiertos todo el día y de especialidades, un bar y parrilla en la piscina.

También destaca la amplia gama de actividades al aire libre en las inmediaciones, como kitesurf, surf, stand-up paddleboard y kayak en los manglares, además de un gimnasio, un estudio de ejercicios y un spa exclusivo.

Además, gracias a su ubicación cercana de Baía Formosa en Rio Grande do Norte, la propiedad ofrece a sus huéspedes la posibilidad de visitar atractivos naturales, como las dunas de Genipabu cerca de Natal, Baía dos Golfinhos (Bahía de los Delfines) y la Playa de Pipa.

La 'soft brand' de lujo conocida como Minor Reserve Collection se distingue por la singularidad de cada una de sus propiedades. A través de experiencias personalizadas y cuidadosamente diseñadas, cada viaje buscará equilibrar la innovación con la tradición en la hostelería y se adaptará a los gustos individuales, la atención al detalle y el espíritu distintivo de cada destino.

Además de esta marca, la compañía anunció a mediados de 2025 la creación de tres nuevas más: Colbert Collection, The Wolseley Hotels y iStay Hotels by NH.