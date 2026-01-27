Las secretarías de Estado de Seguridad y para el Deporte refuerzan su colaboración contra el dopaje

Carlos Peralta Gallego, director general de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), tiene prevista su participación en un acto donde se oficializará un convenio destinado a fortalecer la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo. Este encuentro contará con la presencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo Sastre, y el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quienes suscribirán el acuerdo el miércoles 28 de enero en la sede del Ministerio del Interior, a partir de las 11.00 horas. El Ministerio del Interior informó este martes sobre la celebración de la firma.

El acuerdo entre ambas secretarías de Estado tiene como objetivo reforzar los mecanismos existentes para la prevención y detección de sustancias prohibidas en las competiciones deportivas. Según reportó el Ministerio del Interior, este convenio establece una coordinación más eficaz entre las áreas de Seguridad y Deporte del Gobierno, unificando esfuerzos y recursos para combatir el dopaje.

Las autoridades detallaron que la colaboración institucional busca incrementar tanto los controles como las herramientas de investigación, además de mejorar los protocolos de actuación en casos de sospecha de infracciones relacionadas con el uso de sustancias no permitidas. El evento de firma representa un compromiso renovado por parte del Gobierno para adoptar nuevas estrategias frente a uno de los desafíos persistentes en el deporte profesional y amateur.

Según consignó el Ministerio del Interior, este convenio fortalecerá no solo las capacidades de vigilancia y supervisión en los eventos deportivos, sino también la formación y sensibilización de los actores implicados en dichas competiciones. La inclusión de CELAD en el acto representa el rol fundamental que esta entidad desempeña en el desarrollo y la aplicación de políticas antidopaje efectivas.

El medio oficial indicó que el acuerdo responde a la necesidad de adaptarse a los cambios tanto en la normativa internacional como en las técnicas utilizadas en el dopaje, haciendo imprescindible una colaboración estrecha entre las diferentes áreas de la Administración. De acuerdo con la información oficial, la prevención y sanción del dopaje requiere equipos multidisciplinares y una actuación conjunta entre los departamentos responsables.

El Ministerio del Interior detalló también que, mediante este convenio, se pondrán en marcha nuevas medidas para intensificar las inspecciones en competiciones y entrenamientos, así como para el intercambio eficiente de información relevante entre ambas secretarías. Así, se espera optimizar la respuesta frente a posibles violaciones de las normas antidopaje y mejorar la transparencia de los procedimientos.

La firma del acuerdo tendrá lugar en un contexto donde la vigilancia antidopaje es vista como un factor clave para la integridad de las competiciones deportivas. Según publicó el Ministerio del Interior, el refuerzo de la cooperación institucional está alineado con los objetivos que, a nivel nacional e internacional, persiguen los organismos encargados de erradicar el dopaje en el deporte. La participación de representantes del deporte y la seguridad en el acto muestra la transversalidad de esta problemática y la voluntad del Ejecutivo de consolidar la prevención como eje central de sus políticas.