HRW alerta del efecto "devastador" por la falta de control de las agencias federales en Minnesota

Human Rights Watch (HRW) ha alertado este martes de las "consecuencias devastadoras" que tiene en la población la "impunidad" con la que han estado actuando los agentes federales desplegados en Minneapolis, que el pasado sábado acabó con la muerte a tiros de un estadounidense de 37 años, y ha advertido del "grave riesgo" que supone que las autoridades no investiguen este homicidio.

"El tiroteo mortal de otro residente de Minneapolis por parte de agentes federales se produce tras semanas de violentas y abusivas medidas de control migratorio en toda la ciudad", ha denunciado la directora de la ONG para crisis, conflictos y armas, Ida Sawyer, tras la muerte de Alex Pretti --este sábado-- y de Renée Good --el pasado 7 de enero-- a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), respectivamente.

En este contexto, la representante de HRW ha reprobado "las continuas acciones sin control de estas agencias (que) están poniendo en peligro a los residentes, con consecuencias devastadoras", al tiempo que ha advertido de que sus "patrones de abuso a nivel revelan una fuerza de seguridad peligrosa y en expansión que opera con impunidad".

"Independientemente de las medidas que pueda adoptar el Congreso, estas agencias deben detener su operación a gran escala en Minneapolis y abstenerse de iniciar una iniciativa similar en cualquier otro lugar", ha agregado tras apelar a la necesidad de que se adopten "medidas urgentes (y) en particular la supervisión" de la cámara legislativa en aras de "proteger a las comunidades estadounidenses de la violencia, la discriminación y la detención ilegal, y para garantizar que se respeten sus derechos a la libertad de expresión y de reunión".

En esta línea, ha recordado que el Congreso tiene autoridad para "condicionar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la aplicación de garantías mínimas para proteger contra el uso excesivo de la fuerza, otras violaciones de derechos y la impunidad" y ha pedido a la cámara que celebre "audiencias de supervisión para investigar la conducta" de la cartera dirigida por Kristi Noem, incluidos los "presuntos" abusos y asesinatos.

"El Congreso debería (...) considerar la posibilidad de suspender la financiación de las operaciones de control de la inmigración hasta que se complete dicha investigación. Los legisladores también deberían apoyar la reconstitución de las oficinas de supervisión interna y la dotación de personal que la Administración (del presidente, Donald) Trump ha debilitado", ha agregado.

Por otra parte, Sawyer ha sostenido que "existe un grave riesgo de que no se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente del" asesinato de Pretti y ha emplazado la Policía Federal (FBI) y al DHS a cooperar "plenamente" con las autoridades del estado de Minnesota que llevan la investigación, incluido "compartiendo las pruebas y los nombres de los testigos y los agentes implicados".

Así las cosas, ha recordado que el Derecho Internacional establece que "los agentes del orden solo deben recurrir intencionadamente al uso de la fuerza letal como último recurso, cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida". "Las normas internacionales de Derechos Humanos también exigen una investigación rápida, eficaz, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente de cualquier muerte que pueda ser ilegal", ha defendido.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han asegurado este lunes que han acordado con el inquilino de la Casa Blanca que algunos agentes federales abandonen la citada ciudad en la mañana del martes, después de las crecientes protestas de la población por las redadas contra la migración que han llegado a saldarse asimismo con la detención de un niño de cinco años.