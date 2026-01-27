España llevará cinco deportistas a los Juegos Paralímpicos de Invierno y con Audrey Pascual como gran baza

Diez medallas en la Copa del Mundo de esquí alpino han consolidado a Audrey Pascual como una de las figuras más prometedoras de España ante la inminente cita en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, programados en Italia del 6 al 15 de marzo de 2026. Según confirmó el Comité Paralímpico Español (CPE) y detalló la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), la delegación nacional estará conformada por cinco deportistas, todos ellos debutantes en unos Juegos de Invierno, que competirán en cuatro disciplinas: esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y biatlón.

El medio El Mundo reportó que la representación española en estos Juegos supera la cifra registrada en las últimas ediciones: en Pekín 2022 viajaron dos atletas y en PyeongChang 2018 fueron tres. En ninguno de esos eventos el país logró subir al podio. Ahora, la delegación se compone de Audrey Pascual, María Martín-Granizo, Javier Marcos, Emilio Redondo e Higinio Rivero. Salvo Rivero, todos participarán por primera vez en el máximo evento de invierno para deportistas con discapacidad.

Según publicó El Mundo, Audrey Pascual, con solo 21 años y madrileña de origen, figura como la principal candidata española para aspirar a una medalla. La esquiadora, que compite en la categoría de deportistas sentadas y pertenece a la Fundación También, ha construido un palmarés destacado: actual subcampeona mundial de eslalon, campeona del mundo de surf, y campeona de la pasada temporada en la Copa del Mundo de supergigante, donde obtuvo el Globo de Cristal. Pascual ha conseguido subir al podio en todas las disciplinas del esquí alpino: descenso, gigante, supergigante, eslalon y combinada. En estos momentos ocupa la segunda posición en la clasificación general, solo superada por la alemana Ana-Lenna Forster.

La delegación nacional también tendrá representación en esquí alpino con María Martín-Granizo y Javier Marcos. Martín-Granizo, originaria de León, compite en la clase LW2 para deportistas de pie y ha conseguido dos medallas en la Universiada de 2025, además de otras dos en la Copa de Europa. Actualmente, la atleta leonesa ocupa la decimoquinta plaza en la Copa del Mundo. Javier Marcos, madrileño de 30 años, concursará en la clase LW11 para esquiadores sentados. Según consignó El Mundo, Marcos debutó en la Copa del Mundo en 2024 y ya suma tres podios en citas internacionales. Ambos están inscritos en las pruebas de eslalon gigante y eslalon.

En snowboard, el toledano Emilio Redondo será el representante español. Redondo, quien compite en la clase LL2 —categoría reservada a deportistas con menor afectación en las extremidades inferiores— se prepara habitualmente en la estación de La Molina, en Gerona. El deportista, que suma éxitos en múltiples pruebas de carácter continental, afrontará su primera experiencia olímpica en Milán-Cortina.

El vizcaíno Higinio Rivero, experimentado en pruebas paralímpicas aunque nunca en unos Juegos de Invierno, participará en esquí de fondo y biatlón. Rivero compite en la clase LW10.5, reservada a esquiadores sentados por lesión medular. Su experiencia en competición internacional incluye haber representado a España en piragüismo en los Juegos Paralímpicos de Tokio y París.

Estos cinco competidores acudirán a Italia respaldados por un equipo de apoyo de 15 especialistas, entre entrenadores, personal técnico, servicios médicos, 'skimans' y miembros de la oficina técnica, desplegados en las Villas Paralímpicas de Cortina d'Ampezzo y Tesero. Según detalló El Mundo, la participación española abarcará todas las disciplinas del programa paralímpico de invierno, a excepción del curling en silla de ruedas y el hockey sobre hielo.

La preparación de este grupo se ha centrado en la estación de La Molina, vinculada al proyecto Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno, impulsado por el CPE, que persigue detectar talento, facilitar el relevo generacional y fortalecer la profesionalización de las estructuras técnicas. Salvo Audrey Pascual, todo el grupo tiene su origen en este programa, según precisó el CPE en declaraciones recogidas por El Mundo.

En la edición de Milán-Cortina 2026 se mantendrán los premios por medalla establecidos antes de los Juegos de París 2024. Los deportistas españoles que obtengan una medalla recibirán una beca extraordinaria de 94.000 euros por el oro, 48.000 euros por la plata y 30.000 euros por el bronce, premios que también contemplan incentivos para el cuerpo técnico. Las cantidades son acumulativas en caso de obtener más de una presea.

El medio El Mundo recordó que esta será la primera edición en la que la Real Federación Española de Deportes de Invierno gestione la presencia y preparación de los representantes nacionales en los Juegos Paralímpicos, luego de la unificación de las modalidades previamente gestionadas por distintas federaciones dedicadas a deportes de personas con discapacidad hasta 2023.

La delegación, integrada completamente por debutantes en Juegos de Invierno, afronta el reto de mejorar el registro histórico de medallas, después de que España no lograra ningún podio en las dos citas anteriores. Todo ello marca una edición singular para el deporte paralímpico de invierno español, según valoró el CPE y recoge El Mundo en su cobertura.