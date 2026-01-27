El Sevilla FC refuerza su ataque con la cesión de Neal Maupay

Con más de una década de experiencia en el fútbol profesional europeo y una trayectoria que abarca diferentes ligas, Neal Maupay firmó su llegada temporal al Sevilla FC procedente del Olympique de Marsella. De acuerdo con lo informado por el club andaluz mediante una nota de prensa, el delantero franco-argentino reforzará la plantilla hasta finalizar la temporada 2025/26 bajo un acuerdo de cesión con opción de compra incluida.

El medio Sevilla FC detalló que Maupay, nacido el 14 de agosto de 1996 en Versalles (Francia), inició su formación deportiva en las divisiones inferiores del OGC Nice cuando tenía 11 años. A la edad de 16 años y 32 días, debutó en la Ligue 1, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en hacerlo en esa competición. Durante su primera temporada en la élite, sumó quince partidos de liga y cuatro en copas, marcando cuatro goles. Tras su estreno, durante las dos campañas siguientes combinó presencias entre el primer equipo y el filial, acumulando 39 partidos y siete goles adicionales con el conjunto de Niza.

Según el comunicado oficial reproducido por el medio, en el verano de 2015, con 19 años recién cumplidos, Maupay firmó por el Saint-Étienne, equipo en el que concluyó la temporada 2015/16 participando en 29 encuentros, logrando cinco tantos y dos asistencias. Durante este periodo, también debutó en competencias europeas, enfrentando tres partidos de UEFA Europa League. La temporada siguiente fue cedido al Stade Brestois de Ligue 2, donde resaltó con 13 goles en 32 partidos.

Tal como consignó el Sevilla FC, tras esa etapa no regresó al Saint-Étienne, sino que optó por trasladarse a Inglaterra a los 21 años para unirse al Brentford FC en la Championship. En el equipo londinense, Maupay disputó 95 partidos oficiales en dos temporadas, alcanzando 41 goles, cifras que lo catapultaron a la Premier League con el Brighton & Hove Albion FC en el verano de 2019. Durante su primera campaña en la máxima categoría del fútbol inglés, participó en 37 partidos de liga y uno de FA Cup, anotando diez veces.

La regularidad de Maupay se reflejó también en las temporadas posteriores. En la 2020/21, realizó 36 apariciones y ocho goles, mientras que en la 2021/22 jugó 35 partidos y marcó nueve tantos. Estos números le permitieron acceder a una nueva oportunidad con el Everton FC en el verano de 2022. En su primer año en Liverpool, sumó 29 partidos oficiales y un gol. Al año siguiente, participó en tres partidos con los 'toffees', regresando posteriormente al Brentford en calidad de cedido, donde jugó 34 partidos y convirtió ocho goles.

El Sevilla FC puntualizó que ya en el verano de 2024 el atacante regresó al fútbol francés, transferido al Olympique de Marsella. Durante la temporada disputada en el Vélodrome, Maupay acumuló 28 partidos y seis goles.

En el ámbito internacional, Maupay tiene experiencia con la selección francesa en todas las categorías juveniles hasta la sub-21, según subrayó el comunicado del club andaluz. Esta diversidad en su desarrollo internacional y en ligas importantes como la francesa e inglesa aporta al Sevilla FC un jugador con recorrido tanto en competiciones continentales como nacionales.

La llegada de Maupay busca consolidar el frente ofensivo del Sevilla FC de cara a la búsqueda de mejores resultados en competición local y europea. El club confía en que la experiencia y versatilidad del delantero se traduzcan en un aporte efectivo al esquema de juego, gracias a sus antecedentes en contextos competitivos variados y a la capacidad goleadora que ha demostrado a lo largo de su carrera, según remarcó el propio Sevilla FC en su nota informativa.