El PP vota por error en contra de una proposición en favor de una transición en Venezuela que culmine en democracia real

La intervención del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, puso en evidencia un fallo en la votación durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando aclaró que el Partido Popular apoyaba en todos sus puntos la proposición de Vox sobre la transición política en Venezuela, y que el voto negativo había sido fruto de un error. La sesión, que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles, estuvo marcada por el sorpresivo voto en contra del portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, que impidió la aprobación de la iniciativa respaldada por Vox, según informó el medio original.

De acuerdo con la información difundida, la moción presentada por Vox tenía como objetivo respaldar un proceso de transición ordenada en Venezuela que condujera a la celebración de elecciones libres, seguras y transparentes, además de expresar apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano, en particular con la comunidad residente en Madrid. La propuesta incluía, asimismo, la idea de que la capital española se ofreciera como sede de espacios para el diálogo y la negociación entre las partes involucradas en el conflicto político venezolano.

El resultado de la votación sorprendió a los presentes: la negativa del Partido Popular, combinada con la abstención de Más Madrid y PSOE y el voto afirmativo en solitario de Vox, impidió que la proposición prosperara, según detalló el medio. Las explicaciones posteriores del representante popular destacaron que la postura del partido coincidía con la intención de apoyar cada uno de los epígrafes de Vox, y que el voto contrario se debió a un error puntual en la sesión plenaria.

Durante el debate, Orlando Chacón, del Partido Popular, expresó su satisfacción ante los acontecimientos recientes en Venezuela, mencionando específicamente el arresto de Nicolás Maduro. Según consignó la fuente, Chacón afirmó: “Teníamos un dictador menos en el mundo. Hemos brindado por la caída del culpable de muchos crímenes de lesa humanidad”. Desde su bancada, los populares manifestaron su deseo de ver la liberación de todos los presos políticos, el retorno de los exiliados y el cierre inmediato de la prisión del Helicoide, sumando la demanda de una transición democrática íntegra que incluya a María Corina Machado, figura que, resaltaron, ha sido motivo de inspiración para la ciudadanía venezolana en su búsqueda de libertades, tal como publicó la fuente.

Por otro lado, el Partido Popular también declaró su intención de exigir explicaciones al gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, y a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España, acerca de sus vínculos con el régimen de Maduro, refiriéndose a diversas polémicas como el caso de las “maletas de Delsy Rodríguez”, los desplazamientos en vuelos oficiales a República Dominicana o el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, según registró el medio.

El portavoz municipal de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, intervino para expresar que la respuesta ante situaciones de represión, tortura, persecución y abuso de poder no debe limitarse al silencio, al considerar que la indiferencia equivale a complicidad. “El Pleno de la capital de España no puede permanecer indiferente ante lo que se produce en una nación hermana”, declaró Ortega Smith, atribuido por la fuente. Además, acusó al socialismo bolivariano de dividir y enfrentar a la población venezolana, señalando a figuras políticas españolas como Monedero y Errejón, a quienes relacionó con el gobierno de Venezuela. El portavoz de Vox también citó el rol del expresidente Zapatero como interlocutor con el actual régimen venezolano.

Javier Ortega Smith aludió al reciente accionar de Estados Unidos en Venezuela, calificando la intervención militar como un factor que, aunque no representa una solución final, ha abierto expectativas dentro del pueblo venezolano. Presentó la hoja de ruta defendida por Vox, que consta de tres fases: inicialmente, desmantelar el aparato represor y liberar a los presos políticos; en segundo término, trabajar en la reconstrucción institucional y económica del país; y finalmente, convocar elecciones libres y democráticas que permitan devolver la soberanía total al pueblo venezolano, conforme relató el medio.

La proposición fallida buscaba destinar a Madrid como enclave para facilitar el diálogo y la negociación entre actores enfrentados en la crisis venezolana, recogiendo el sentir de una parte significativa de la inmigración venezolana en España, según detalló la fuente original. La votación, que pudo haber supuesto una muestra institucional de apoyo a estos ciudadanos, se vio condicionada por el inesperado error en el posicionamiento del Partido Popular, lo que modificó el desenlace de la sesión.

A lo largo del debate, se cruzaron referencias a la situación de los derechos humanos en Venezuela, la represión a la oposición y el impacto de la crisis política en la diáspora venezolana residente en la capital española. Tanto la propuesta de Vox como las declaraciones del Partido Popular reflejaron la inquietud existente entre parte de la opinión pública sobre la necesidad de una transición democrática y la posibilidad de que Madrid desempeñe un papel de mediación en ese proceso, según publicó el medio citado.