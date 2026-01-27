Agencias

El grupo logístico UPS gana 4.677 millones de euros en 2025, un 3,6% menos, y eleva el dividendo

UPS reporta un descenso en sus utilidades anualizadas mientras mantiene el reparto a accionistas, prevé inversiones relevantes, anticipa un punto de cambio estratégico para 2026 y destaca mejoras en su red según la consejera delegada Carol Tomé

La consejera delegada de UPS, Carol Tomé, destacó que 2026 marcará una etapa clave para la empresa, vinculada al proceso de reducción del volumen de envíos gestionado para Amazon en más de un 50% hasta el segundo semestre del próximo año. Según informó el medio, Tomé se refirió a este futuro como “un punto de inflexión en la ejecución de nuestra estrategia para lograr el crecimiento y la expansión sostenida de los márgenes”. La directiva también señaló los progresos recientes en la calidad de los ingresos de la compañía y los esfuerzos realizados para robustecer y agilizar la red de operaciones de UPS.

De acuerdo con los datos difundidos por el medio, la empresa logística UPS obtuvo en 2025 un beneficio neto de 5.572 millones de dólares (4.677 millones de euros), cifra que representa una caída del 3,6% si se la compara con el año anterior. Los ingresos interanuales también descendieron y se ubicaron en 88.661 millones de dólares (74.413 millones de euros), lo que supone una disminución del 2,6%. Entre las principales divisiones, el negocio de paquetería estadounidense fue uno de los más afectados, con una baja de ingresos del 1,4%, finalizando el año en 59.519 millones de dólares (49.954 millones de euros). Por el contrario, el segmento internacional registró un incremento del 3,4%, alcanzando los 18.576 millones de dólares (15.591 millones de euros).

En el sector que engloba servicios y soluciones para cadenas de suministros, UPS reportó una disminución del 17% en las ventas, totalizando 10.566 millones de dólares (8.868 millones de euros), según publicó el medio. Ya en el cuarto trimestre de 2025, la compañía logró obtener unas ganancias de 1.791 millones de dólares (1.503 millones de euros), cifra un 4,1% superior a la del mismo periodo del año precedente. No obstante, los ingresos trimestrales se redujeron un 3,2% y se situaron en 24.479 millones de dólares (20.545 millones de euros).

La empresa también adelantó sus previsiones para el ejercicio en curso y anunció un objetivo de facturación de 89.700 millones de dólares (75.285 millones de euros), de acuerdo con el detalle publicado por el medio. Además, UPS planea destinar unos 3.000 millones de dólares (2.518 millones de euros) en gastos de capital para fortalecer su infraestructura y ampliar capacidades. Respecto al reparto entre accionistas, la compañía prevé distribuir 5.400 millones de dólares (4.532 millones de euros) en dividendos a lo largo del año.

El dividendo correspondiente al primer trimestre de 2026 se fijó en 1,64 dólares (1,38 euros) por acción, tanto para los títulos de clase A como de clase B. Este pago se hará efectivo el 5 de marzo, asignándose a los accionistas que figuren en los registros al cierre de la Bolsa el día 17 de febrero, según consignó el medio.

La dirección de UPS enfatizó los retos y las oportunidades que enfrenta la compañía, resaltando el impacto de la disminución de la actividad con Amazon y el potencial de consolidar una base más diversificada de operaciones logísticas. Los planes de renovación y fortalecimiento de la red operativa forman parte de una estrategia enfocada en restaurar el crecimiento y asegurar la solidez de los márgenes de ganancia en el futuro cercano, tal como subrayó Tomé en sus declaraciones.

