Diglo (Banco Santander) pone en venta 40 millones de euros de préstamos dudosos

La plataforma digital de Diglo permite a los particulares participar directamente en la adquisición de préstamos hipotecarios impagados, una actividad que hasta mediados de 2025 estaba restringida a inversores institucionales especializados en España. Según informó el medio, Diglo, la filial encargada de la gestión de activos del grupo Banco Santander, ha anunciado la puesta en venta de 40 millones de euros en préstamos considerados dudosos, a través de su portal web de Venta de Crédito.

Según consignó Diglo mediante un comunicado detallado, la oferta abarca actualmente 258 préstamos improductivos —conocidos como Non-Performing Loans (NPLs)— cada uno respaldado por garantías inmobiliarias de distinto tipo. Los créditos publicados incluyen inmuebles residenciales, comerciales e industriales distribuidos en varias regiones de España, de acuerdo con el medio, lo que amplía las opciones de inversión tanto para pequeñas como para grandes carteras.

El medio explicó que la iniciativa pretende abrir el acceso a alternativas de inversión que hasta ahora se encontraban fuera del alcance del inversor promedio. Según publicó Diglo, el portal web especializado permite a los usuarios explorar las condiciones específicas de cada préstamo dudoso, evaluar sus características y gestionar sus participaciones, todo desde una plataforma orientada a la transparencia y agilidad en las operaciones.

Según detalló el responsable de NPL de Diglo, Ángel Rubio, la empresa busca facilitar que cualquier interesado pueda acceder de manera segura a estos productos financieros. Rubio afirmó en el comunicado: “Con nuestro portal de Venta de Crédito, cualquier inversor puede acceder de manera ágil y transparente a oportunidades en préstamos dudosos, explorar las características de cada NPL y gestionar sus inversiones con total seguridad. Nuestro objetivo es facilitar un proceso intuitivo y eficiente para que la inversión en créditos garantizados sea accesible para todos”.

De acuerdo con Diglo, la oferta digitalizada incluye créditos hipotecarios y cesiones derivadas de remates judiciales, todos ellos ofrecidos con descuentos sobre el valor de mercado de los activos inmobiliarios asociados. El medio puntualizó que esta reducción de precio podría traducirse en rentabilidades significativas a medio plazo, ya que el respaldo por activos tangibles aporta un atractivo adicional en comparación con otras formas de inversión de riesgo similar.

Además, Diglo remarcó que su papel como “servicer” abarca el acompañamiento del inversor desde la primera evaluación del préstamo hasta el cierre completo de la operación. Según el comunicado citado por el medio, el asesoramiento integral busca reducir las complejidades tradicionales de este tipo de transacciones y minimizar los riesgos derivados de la falta de experiencia o información detallada.

Con la reciente activación de esta plataforma en internet, Diglo se posiciona como un intermediario que democratiza el acceso a la inversión en créditos impagados con garantía inmobiliaria. Según destacó el medio, tanto inversores institucionales como particulares pueden participar, ampliando así el espectro de perfiles que encuentran en este tipo de productos una alternativa para diversificar su cartera y gestionar el riesgo de manera controlada.

El lanzamiento de esta oferta se enmarca dentro de una tendencia creciente de digitalización de los servicios financieros a nivel nacional, indicó Diglo. Con la gestión y comercialización de préstamos dudosos a través de medios digitales, la filial del grupo Banco Santander responde a las demandas de un mercado que exige mayor transparencia, accesibilidad y eficiencia en la compraventa de activos financieros complejos.

En conclusión, Diglo ha puesto a disposición del público una cartera considerable de NPLs con garantías inmobiliarias, por un total de 40 millones de euros, a través de un portal digital cuyo objetivo declarado es ampliar el acceso y estimular nuevas formas de inversión en el sector, según informó el propio servicer y el grupo financiero al que pertenece.