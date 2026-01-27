Delcy Rodríguez reitera que Venezuela "no acepta órdenes" de ningún actor externo

Durante una intervención en la que volvió a referirse a las amenazas y presiones personales recibidas desde su acceso a la Presidencia hace solo dos días, Delcy Rodríguez subrayó la postura de su gestión frente a insinuaciones de control externo tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, en esta declaración realizada ante empresarios y figuras del sector energético, Rodríguez remarcó que Venezuela "no acepta órdenes" de actores ajenos a su soberanía y defendió tanto la independencia política de su administración como la legitimidad del nuevo Ejecutivo tras la salida forzada de Maduro.

Durante el acto en Caracas, Rodríguez contestó directamente a las afirmaciones recientes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que en una entrevista emitida en el canal de YouTube Derecha Diario TV, sugirió que Washington sostenía a ciertos miembros del Gobierno venezolano en sus cargos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de instrucciones procedentes del gobierno estadounidense. Según la cobertura de Europa Press, la mandataria interina consideró las palabras de Bessent "poco pertinentes y ofensivas", y afirmó que la dirección de Venezuela emana únicamente de la voluntad popular: "El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este Gobierno obedece al pueblo", sostuvo Rodríguez.

La toma de posición por parte de la presidenta encargada se da tras un ataque ejecutado por Estados Unidos sobre Caracas y sus alrededores el pasado 3 de febrero, acción que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York. Este suceso ha redefinido el escenario político interno y las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington, según publicó Europa Press. Rodríguez, quien asumió la jefatura del Ejecutivo dos días después de la detención, insistió en que la respuesta venezolana rechaza cualquier injerencia y que las autoridades nacionales actúan con plena autonomía respecto a las potencias extranjeras.

Al referirse a sus primeros días en el cargo y en respuesta a las palabras de Bessent, Rodríguez afirmó también que no siente temor ante la situación y recalcó que el país está dispuesto a mantener relaciones respetuosas con Estados Unidos, siempre bajo condiciones de respeto mutuo, respeto a la legalidad internacional y respeto a la dignidad e historia de Venezuela. “Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela. A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas”, manifestó, según consignó Europa Press.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expuso durante la entrevista que las decisiones tomadas por la Administración Trump están orientadas a guiar a la cúpula venezolana hacia un cumplimiento de los intereses estadounidenses. En sus palabras, “Todo el mundo dice: Bueno, ¿y si los líderes venezolanos vuelven a sus viejas costumbres? Creo que cuando vean los vídeos del presidente siendo expulsado de Caracas y en una celda de Nueva York, seguirán las órdenes estadounidenses”. Además, Bessent comunicó que los dirigentes actuales permanecerán provisionalmente en sus cargos y dejó abierta la posibilidad de poner “bajo (su) custodia” a otros líderes, sin especificar identidades, con el argumento de que la acción buscaría favorecer al pueblo venezolano, según detalló Europa Press.

En el plano político, desde Washington se anunció la disposición a suspender gradualmente algunas de las sanciones aplicadas a Venezuela, aunque Bessent no ofreció detalles sobre el calendario ni los plazos exactos para esta flexibilización. En ese contexto, el funcionario remarcó que el futuro político venezolano contempla la celebración de elecciones consideradas libres y justas desde la perspectiva estadounidense, y aludió al respaldo manifestado por la figura opositora María Corina Machado hacia las medidas implementadas por Donald Trump. “Y cuando creamos que es el momento adecuado, habrá elecciones libres y justas. Creo que (la líder opositora) María Corina Machado ha sido muy clara en su apoyo a lo que ha hecho el presidente Trump”, puntualizó el secretario del Tesoro, según publicó Europa Press.

Bessent recalcó que el gobierno estadounidense no dirige directamente al país, sino que se limita a aplicar ciertas políticas, delineando de este modo la postura oficial sobre la posible puesta en marcha de cambios progresivos en materia de sanciones. Europa Press destacó que, durante su comparecencia, Delcy Rodríguez se esforzó en aislar la imagen de su administración de cualquier vínculo subordinado a Washington, enfatizando la decisión soberana de los ciudadanos venezolanos y su derecho a autogobernarse sin presión externa, especialmente ante la coyuntura desatada tras la caída de Maduro y el inicio de una transición bajo su liderazgo.