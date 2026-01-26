Agencias

UMAS Seguros incorpora a María Vega Francés como directora de cumplimiento normativo

María Vega Francés, con una sólida trayectoria en regulación y gobierno corporativo dentro del sector asegurador, se integrará al equipo directivo para reforzar la gestión responsable, coordinar el sistema normativo y fortalecer la cultura ética y transparente de la empresa

Durante su trayectoria profesional, María Vega Francés ha participado en la implantación de sistemas de cumplimiento normativo y gobernanza, así como en la adaptación a marcos regulatorios complejos vinculados al sector de los seguros. El lunes, UMAS Seguros anunció su incorporación como directora de cumplimiento normativo, con el objetivo de fortalecer la gestión responsable, coordinar el sistema normativo y fomentar la cultura ética y transparente dentro de la empresa. Según el comunicado de la compañía, María Vega se integrará al comité de dirección de la entidad, dentro de una estrategia orientada a reforzar las funciones de control, cumplimiento y gobierno corporativo.

De acuerdo con el comunicado de UMAS Seguros, la nueva directora cuenta con una licenciatura en Derecho y está colegiada en el Colegio de la Abogacía de Madrid. María Vega aporta más de dos décadas de experiencia en asesoramiento jurídico y regulatorio, con especialización en los ámbitos de seguros y finanzas. El medio detalló que Vega desarrolló la mayor parte de su carrera en Línea Directa Aseguradora, donde fue responsable tanto del gobierno corporativo como del área de cumplimiento normativo de la compañía.

Según reportó la empresa, en Línea Directa Aseguradora, María Vega prestó apoyo a la secretaría del consejo de administración y de la junta general de accionistas. Asimismo, actuó como interlocutora directa ante organismos supervisores, piedra angular en la relación de la compañía con los entes reguladores. Además, ha liderado numerosos proyectos de implantación de sistemas internos que garantizan la adhesión a marcos regulatorios tanto nacionales como europeos.

UMAS Seguros especificó que la experiencia de Vega incluye la adaptación de entidades aseguradoras a normativas como Solvencia II, fundamental para el sector por sus mandatos de solvencia y resiliencia financiera. También coordinó la adecuación a la normativa de distribución de seguros y a nuevas disposiciones europeas, entre ellas el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA) y el Reglamento de Inteligencia Artificial. Su perfil abarca la participación en operaciones estratégicas dentro del mercado asegurador y en procesos de salida a bolsa, según detalló la compañía.

Tal como publicó UMAS Seguros, con su arribo a la dirección de cumplimiento normativo, María Vega tendrá la misión de impulsar y supervisar el sistema de cumplimiento de la aseguradora, reforzar los mecanismos internos de control, y coordinar la relación institucional con los reguladores pertinentes. Estas funciones incluyen promover una cultura organizacional fundamentada en el cumplimiento, la ética y la transparencia en todos los niveles y áreas de la empresa.

El medio también consignó que esta incorporación forma parte de una política más amplia de reforzamiento institucional en UMAS, orientada a fortalecer el gobierno corporativo y las prácticas que aseguren la transparencia y el control interno. La voluntad declarada de la aseguradora es consolidar su posición dentro del sector y adaptarse eficazmente a los desafíos normativos actuales y futuros, contando para ello con la experiencia y la visión de perfiles como el de María Vega Francés.

