TCL refuerza su estrategia de expansión en España con la inauguración de sus nuevas oficinas en Madrid

La reubicación del equipo de comercio digital de TCL Europa en Madrid fortalece el posicionamiento de la capital española como centro operativo estratégico para el apoyo de todas las categorías de productos de la compañía en la región ibérica. Según publicó la agencia Europa Press, la firma asiática ha oficializado la apertura de unas nuevas oficinas en Madrid, en el Edificio ARQBÓREA, dentro de una hoja de ruta que busca afianzar y ampliar su presencia en el mercado español, donde ya ocupa la tercera posición entre las marcas con más ventas de televisores.

De acuerdo con Europa Press, estas nuevas instalaciones disponen de una superficie de más de 800 metros cuadrados en un solo nivel y cuentan con la presencia de 40 profesionales, parte de una plantilla de 80 trabajadores que TCL tiene en Iberia. El traslado del equipo de 'eCommerce' de TCL Europa a estas oficinas busca potenciar el hub estratégico ubicado en España, con el objetivo de dar soporte y gestión a todas las líneas de productos comercializadas por la marca en el país.

Durante el acto inaugural, que contó con la presencia del directivo ejecutivo de TCL Europa, Carlos Li, y la gerente general de TCL Iberia, Karen Li, la compañía reafirmó su voluntad de reforzar su apuesta por el mercado español. Tal como consignó Europa Press, TCL consolidó su posición como una de las tres empresas más relevantes en la venta de televisores en España. En el mercado portugués, la evolución ha sido especialmente notable, con una cuota de mercado en televisores que, según la información divulgada, ha experimentado un crecimiento de más del doble respecto al año 2025.

Estos logros no se limitan a la división de televisores, sino que abarcan también otros segmentos del portafolio de TCL. Según el medio, las categorías de aires acondicionados, frigoríficos, lavadoras y barras de sonido han experimentado un incremento de ingresos superior al 460 por ciento en el último periodo interanual en la región ibérica. Esta expansión obedece a la estrategia de diversificación de la compañía y su foco en el desarrollo del mercado en España y Portugal, dentro de una tendencia que busca extender los resultados positivos a todo el ecosistema de productos de la empresa.

El liderazgo de TCL en el mercado global de televisores también se refleja en su apuesta tecnológica. Europa Press mencionó que la compañía ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de la tecnología SQD-Mini LED, tecnología que fue presentada al público en el CES 2026 mediante el modelo TCL X11L. Este avance evidencia el interés de la marca en ofrecer nuevas soluciones avanzadas en el segmento de electrónica de consumo.

Para apoyar estos objetivos, TCL ha cerrado acuerdos de patrocinio estratégicos tanto en España como en el ámbito internacional. Desde 2023, la compañía mantiene un acuerdo como patrocinador con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras que fuera de las fronteras españolas, TCL firma una colaboración con el Comité Olímpico Internacional (COI), adquiriendo el estatus de Socio Olímpico y Paralímpico Oficial en la categoría de equipos audiovisuales y electrodomésticos para el hogar, según detalló Europa Press. Estos convenios contribuyen a fortalecer el reconocimiento de la marca y su penetración en mercados clave.

De este modo, el desarrollo de las nuevas oficinas de Madrid y la reorganización de los equipos refuerzan la apuesta de TCL no solo por el fortalecimiento de su infraestructura y recursos humanos, sino por la expansión de su cartera de productos innovadores y la consolidación de acuerdos comerciales que potencian su visibilidad en la región. Según consignó Europa Press, la dinámica positiva en las ventas de la compañía y la evolución de sus resultados en la Península Ibérica confirman la relevancia de la apertura de este nuevo espacio como un movimiento clave dentro de su estrategia de expansión.