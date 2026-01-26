Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por un crecimiento sostenible"

La compañía española dedicada a la venta online de actividades turísticas, Civitatis, destacó que su operación en Latinoamérica se encuentra bajo una estrategia de adaptación a las particularidades de cada país, priorizando métodos de pago locales y la percepción de empresa con presencia local. Este enfoque quedó reflejado en declaraciones de su nuevo CEO, Andrés Spitzer, durante una entrevista con Europa Press, quien enfatizó las metas de crecimiento regional, la transformación de la experiencia digital y el refuerzo de alianzas estratégicas. Así, la empresa proyecta incrementar su actividad en Latinoamérica en más de un 30% antes de 2026, apostando por la rentabilidad y descartando por completo la posibilidad de salir a bolsa en el corto plazo.

De acuerdo con Europa Press, la hoja de ruta de Civitatis para los próximos años está fundada en una visión de crecimiento sostenible, un modelo de negocio autofinanciado desde sus inicios y una marcada orientación tecnológica centrada en la hiperpersonalización de la experiencia del usuario. Esta estrategia se implementa en paralelo al despliegue de una nueva aplicación móvil basada en inteligencia artificial, que busca ofrecer a los viajeros un espacio integral para gestión de reservas, itinerarios y servicios como traslados, seguros y próximamente opciones de conectividad digital.

El medio Europa Press relató que Civitatis ha consolidado una estructura de operación en Latinoamérica distribuida en tres centros regionales: México, para coordinar actividades que alcancen a Estados Unidos y Centroamérica; Argentina, para servir a Sudamérica de habla hispana; y Brasil, con foco en el mercado de habla portuguesa. La empresa cuenta en la región con 23.000 agencias de viajes asociadas, las cuales integran una red global que alcanza las 40.000 agencias colaboradoras. A diferencia del mercado español, donde predomina el cliente B2C, la presencia regional de la firma en Latinoamérica se apoya principalmente en el canal de agencias.

Dentro de la estrategia de consolidación regional, Civitatis ha concretado alianzas con actores relevantes, como la distribución de servicios vinculados a los parques Disney y colaboraciones con compañías como Avianca, según informó Europa Press. Spitzer señaló la importancia de forjar acuerdos locales que permitan adaptar la oferta y el catálogo a las demandas específicas de cada mercado, en línea con la política de “curación extrema” que, según explicó, distingue a la compañía en el sector.

En relación a la solidez financiera y al desempeño corporativo desde su origen, Europa Press subrayó declaraciones de Spitzer: “No está en nuestro horizonte actual realizar una salida a Bolsa”. El directivo argumentó que la rentabilidad ha sido un principio permanente para Civitatis e insistió en la prudencia que ha guiado el uso de los recursos y la inversión interna, aspectos que han permitido el crecimiento sin depender de rondas continuas de inversión y sin incurrir en pérdidas significativas a cambio del desarrollo.

A raíz de la entrada del fondo de inversión Vitruvian Partners como accionista mayoritario en 2022, Spitzer detalló a Europa Press que la relación se mantiene enfocada en el crecimiento sostenible y no en estrategias de liquidez a corto plazo como la salida a bolsas de valores, pese a que la tendencia ha cobrado fuerza en otras empresas tecnológicas del sector viajes. El CEO contextualizó que el enfoque en la autofinanciación y la rentabilidad es clave para mantener la independencia y la capacidad de reinvertir en innovación y expansión geográfica.

En cuanto a innovación tecnológica, el lanzamiento de la nueva app de Civitatis marca una transición de la plataforma, que ya no solo se limitará a promover la reserva de actividades, sino que proveerá un acompañamiento digital durante todas las fases del viaje. Bajo el concepto 'My Trips', la aplicación permite a los usuarios agrupar información sobre reservas, gestionar itinerarios y acceder a servicios complementarios en un solo espacio, disponible aún sin acceso a internet. Spitzer destacó que la inteligencia artificial habilitará la posibilidad de personalizar cada aspecto del viaje según las preferencias y el contexto del consumidor.

“Nuestra misión es transformar la forma de viajar: inspirar, organizar y acompañar a las personas en cada etapa del viaje, todo en un solo lugar”, afirmó Spitzer a Europa Press, alineando esta visión con una apuesta por la calidad del catálogo antes que por la cantidad, política que se sustenta en una calificación media de 9,1 sobre 10 por parte de los usuarios y una comunidad de 1,2 millones de viajeros mensuales.

El CEO, que antes de incorporarse a Civitatis acumuló experiencia en Amazon y como emprendedor en tecnología, detalló ante Europa Press que su desafío consiste en liderar una nueva etapa de crecimiento corporativo, manteniendo los valores fundacionales y adaptando las capacidades tecnológicas a las tendencias de consumo actuales y futuras de los mercados internacionales.