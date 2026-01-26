Reanudan la búsqueda del desaparecido en la costa de Yaiza (Lanzarote) tras caer al mar

Los servicios de emergencias han reanudado a primera hora de este lunes, 26 de enero, la búsqueda del desaparecido en la costa de Yaiza, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El dispositivo de búsqueda comenzó en la tarde de este domingo, con labores de rastreo por tierra, mar y aire, después de que el 112 Canarias recibiera el aviso de que cuatro personas se habrían caído al mar en la zona de Los Charcones del Norte, en Yaiza.

Esto permitió rescatar a tres de las cuatro personas. En la búsqueda del desaparecido participan, entre otros, efectivos del GES, bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil o Salvamento Marítimo.