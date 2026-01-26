Ofrecen un millón de euros por información sobre el grupo que provocó un apagón en Berlín

La aprobación de una recompensa de un millón de euros por parte de la Comisión de Interior de la Cámara de Representantes de Berlín marcó un precedente en la respuesta institucional a incidentes de sabotaje contra infraestructuras críticas. Esta medida, que busca incentivar la colaboración ciudadana, responde al apagón ocurrido el pasado 3 de enero, cuando unas 100.000 personas en la capital alemana se vieron privadas de electricidad a raíz de un ataque atribuido al grupo de extrema izquierda Vulkangruppe (Grupo Volcán). Según informó la televisión pública alemana ARD, la senadora de Interior de Berlín, Iris Spranger (del SPD), confirmó la decisión y remarcó su singularidad dentro del marco de la seguridad pública en la ciudad.

El medio ARD detalló que el incidente fue resultado de un incendio provocado deliberadamente en un puente por el que cruzan cables de la red eléctrica. Esta infraestructura resultó gravemente dañada, lo que llevó a una interrupción extendida del suministro energético y a movilizar a los organismos de emergencia de la ciudad. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Karlsruhe en colaboración con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA), ambos coordinando los esfuerzos para identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del sabotaje.

De acuerdo con ARD, el grupo Vulkangruppe reivindicó públicamente la autoría del ataque, argumentando que el objetivo era una central eléctrica de gas natural, a la que acusaron de ser responsable de emisiones contaminantes. Esta acción se suma a una cadena de sabotajes y protestas llevadas a cabo contra infraestructuras energéticas y grandes empresas desde el año 2011, dentro de una campaña cuyo trasfondo está vinculado a reclamos ambientales y a la denuncia de políticas relacionadas con el cambio climático.

La magnitud del daño y el impacto en la vida cotidiana de los afectados han ocasionado un debate político significativo. Mientras las autoridades avanzan en la investigación y tratan de identificar a los autores materiales del hecho, el Parlamento alemán, el Bundestag, discute la posible reforma de la ley conocida como Ley Kritis, que establece el marco regulatorio para la protección de infraestructuras estratégicas. Según consignó ARD, esta reforma buscaría reforzar las medidas preventivas y los mecanismos legales para resguardar instalaciones consideradas esenciales para el funcionamiento del país.

Iris Spranger, en sus declaraciones recogidas por ARD, calificó la situación como “terrorismo” y enfatizó la importancia de una respuesta conjunta entre los organismos locales y federales para esclarecer lo sucedido. Añadió que no existe precedente para una recompensa de esta magnitud en la historia reciente de Berlín, lo cual refleja la gravedad con la que las autoridades encaran la amenaza sobre los recursos básicos de la sociedad.

La serie de acciones que se han dado en el contexto de protestas climáticas por grupos radicalizados ha generado un amplio debate público en Alemania sobre el equilibrio entre la exigencia de un cambio de modelo energético y el respeto por el orden público. Tal como publicó ARD, las autoridades sostienen que el sabotaje no solo pone en riesgo la infraestructura, sino que representa un ataque directo a la seguridad de los habitantes y el conjunto de la economía, ya que la red energética sostiene servicios esenciales y procesos productivos críticos.

La investigación en curso se apoya en el análisis forense de la escena del incendio, el rastreo de pistas materiales y la recopilación de testimonios que puedan aportar datos sobre la identidad o el paradero de los protagonistas del ataque. Al haber sido anunciado el millón de euros como recompensa oficial, se espera que eventuales informantes o testigos se presenten ante las autoridades con información relevante, un mecanismo que ARD recordó solo se ha utilizado en situaciones de máxima gravedad.

El episodio de Berlín se inscribe en un contexto europeo de creciente preocupación por la vulnerabilidad de infraestructuras sensibles frente a acciones de protesta radical y sabotaje. Según el mismo medio, en Alemania se han registrado desde 2011 episodios similares, aunque ninguno con el alcance y las consecuencias de este último incidente. La respuesta estatal, reflejada en el aumento del nivel de protección y las iniciativas de reforma legal, subraya la percepción de que proteger los servicios esenciales trasciende las diferencias políticas y constituye una prioridad nacional.

ARD también destacó que la discusión parlamentaria sobre la Ley Kritis podría implicar una mayor coordinación entre actores públicos y privados encargados de la seguridad de infraestructuras; así como la introducción de controles, protocolos y prohibiciones adicionales para quienes puedan identificarse con movimientos que propugnen acciones directas de sabotaje. Las conclusiones de ese debate legislativo aún no se encuentran definidas, aunque existe consenso entre los principales partidos sobre la necesidad de actualizar la normativa frente a los nuevos desafíos tecnológicos y sociales.

El caso de Berlín continúa movilizando recursos policiales y judiciales. Según informó ARD, las autoridades alemanas mantienen canales de comunicación abierta con otras jurisdicciones europeas para intercambiar información en materia de protección de infraestructura y prevención del extremismo violento vinculado a causas medioambientales. Por su parte, representantes de la red eléctrica y de empresas energéticas han señalado la urgencia de fortalecer la seguridad material y las capacidades de reacción ante posibles amenazas similares, tanto desde el punto de vista técnico como desde la colaboración con las fuerzas del orden y el sistema judicial.

El desarrollo de la investigación y la implementación de reformas legales serán observados de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dado el carácter estratégico del suministro energético en la actual coyuntura de crisis climática y transición ecológica. La respuesta de las autoridades berlinesas, según reiteró ARD, refleja la importancia asignada a la prevención y la sanción de delitos que comprometen la integridad de los servicios colectivos.