Nigeria confirma un intento de golpe de Estado tras meses negándolo y enviará a un tribunal militar a acusados

La declaración oficial sobre el destino judicial de los militares implicados se produce tras meses de información contradictoria y negativas oficiales sobre la existencia de un plan para destituir al presidente Bola Tinubu. Según informó el medio, el comunicado de las Fuerzas Armadas, difundido en plataformas digitales, aseguró que los arrestados serán presentados ante un tribunal militar, donde se aplicarán procedimientos legales y disciplinarios estrictos en respuesta al intento de golpe de Estado detectado en el país durante 2025.

El Ejército de Nigeria reveló que la indagatoria iniciada en octubre de ese año contra un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad permitió establecer que varios de ellos conspiraron con el objetivo de derrocar al Gobierno de Tinubu. De acuerdo con el comunicado recogido por la prensa, el proceso de investigación analizó en detalle las circunstancias que rodearon la conducta de los detenidos y concluyó que sus acciones vulneraron los principios y valores fundamentales que rigen la institución militar nigeriana.

Tal como publicó el medio, las Fuerzas Armadas especificaron que los involucrados serán formalmente emplazados ante los tribunales militares que correspondan, en un proceso que respetará los principios de imparcialidad y debido proceso. Se enfatizó que la actuación busca garantizar la rendición de cuentas, manteniendo la disciplina y el desempeño operativo dentro de los esquemas institucionales existentes.

El informe agregó que las respuestas adoptadas a raíz de la investigación son exclusivamente de carácter disciplinario y forman parte de las herramientas legítimas que existen en la estructura militar para preservar el orden y la funcionalidad de la organización. Además, el Ejército reiteró su voluntad de mantener elevados niveles de profesionalidad, lealtad y respeto a la autoridad constitucional del país, según consignó el medio.

Esta confirmación oficial se hace pública después de que, durante al menos tres meses, el Gobierno de Nigeria negara la existencia de conspiraciones o intentos de golpe. Según consignó el medio, tras la cancelación de los festejos del 65º aniversario de la independencia nacional, el Ministerio de Defensa calificó como “falsos y maliciosos” los rumores que relacionaban tal suspensión con detenciones de militares bajo sospecha de mala conducta profesional. El comunicado emitido en ese entonces afirmaba que esos dichos buscaban generar inquietud y falta de confianza entre la ciudadanía.

Días después de la aparición de estos rumores, Bola Tinubu, presidente del país, dispuso cambios significativos en la cúpula de las fuerzas armadas como parte de un plan oficial para reestructurar la seguridad nacional. Según detalló el medio, se relevó a las principales autoridades militares, entre ellas el jefe del Estado Mayor de la Defensa, así como a los responsables del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, con el argumento de reforzar la arquitectura institucional encargada de garantizar la integridad y la seguridad del estado nigeriano.

La secuencia de declaraciones y medidas oficiales, publicadas y recogidas desde octubre hasta enero, reflejan un proceso de reacción y revisión institucional frente a una situación de gravedad inusual para las fuerzas armadas del país. Conforme reportó el mismo medio de comunicación, las autoridades militares nigerianas insistieron en que el proceder ante los implicados se guía por la legalidad vigente y los estándares profesionales, con la intención de preservar la confianza en el aparato de seguridad nacional, así como en el respeto y apego a las normas constitucionales.