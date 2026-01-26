Agencias

Mañueco pide a Sánchez que no active el acuerdo con Mercosur hasta que "se compita en igualdad de condiciones"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se ponga en funcionamiento del Tratado de Mercosur hasta que no "sea una realidad" que ganaderos europeos y sudamericanos "compitan en igualdad de condiciones"

Así lo ha demandado el dirigente castellanoleonés en una entrevista en 'Al rojo vivo' en 'La Sexta', recogida por Europa Press, en la que también ha reiterado que su gobierno acordó con Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL "luchar contra la competencia desleal".

En este sentido, ha agregado que no apoyará este tratado entre la Unión Europea y la alianza sudamericana hasta que no dispongan de "salvaguardas" de que "haya reciprocidad" entre los agricultores y ganaderos de ambos continentes.

Dicha paridad se garantizaría, según Mañueco, con "un control de fronteras" que asegure la libertad e igualdad para trabajar las explotaciones.

EuropaPress

