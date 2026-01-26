La OIM avisa de "cientos" de migrantes desaparecidos en el Mediterráneo tras varios naufragios

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha avisado este lunes que "cientos" de personas migrantes han desaparecido en los últimos diez días en el Mediterráneo central tras varios naufragios, en medio del temporal, que ha dificultado "considerablemente" las operaciones de búsqueda y rescate.

"En tan solo las primeras semanas de 2026, ya se teme que cientos de personas estén desaparecidas, a la espera del resultado de las búsquedas en curso de las embarcaciones actualmente desaparecidas. El saldo podría ser significativamente mayor, un duro recordatorio de que esta ruta sigue siendo el corredor migratorio más letal del mundo", reza un comunicado.

El organismo, que se ha mostrado "profundamente preocupado por las informaciones", ha denunciado que "estas tragedias ponen de relieve una vez más las consecuencias letales de las redes de tráfico y trata de migrantes que siguen operando con impunidad, enviando deliberadamente a personas al mar en embarcaciones innavegables y abarrotadas".

Asimismo, ha señalado que estos sucesos "subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional intensifique los esfuerzos para desmantelar las redes criminales y evitar más pérdidas de vidas". Por ello, ha reiterado la "urgente necesidad de tomar medidas más contundentes", incluido el fortalecimiento de las labores de búsqueda y rescate, y rendición de cuentas.

En los últimos días se ha confirmado la muerte por hipotermia de tres personas --dos de ellas niñas gemelas de aproximadamente un año-- que iban en una embarcación que había salido de Sfax (Túnez) y llegado en Lampudesa (Italia). "Estas muertes ponen de relieve una vez más los riesgos extremos de protección y vulnerabilidad que enfrentan las personas que emprenden estas peligrosas travesías", ha enfatizado la OIM.

Además, ha indicado que los supervivientes de esta misma operación informaron de que otra embarcación partió del mismo lugar a la misma hora que la suya pero que "nunca llegó", por lo que "existe una gran preocupación por la posibilidad de que este buque haya estado involucrado en otro naufragio", y del estado de las personas que llevaba a bordo.

"La información sigue incompleta, y la OIM trabaja para esclarecer el destino de las personas a bordo", ha añadido. Sin embargo, ha comunicado que un superviviente rescatado por un buque comercial dijo que había sobrevivido a un naufragio en el que al menos medio centenar de personas están desaparecidas o muertas.

La Guardia Costera italiana está coordinando operaciones de búsqueda para localizar otras embarcaciones reportadas como desaparecidas o en peligro en los últimos días. Por otra parte, se teme que 51 personas han perdido la vida tras un naufragio frente a las costas de Tobruk (Libia).

"Si bien la OIM todavía busca confirmación oficial, la magnitud de las posibles muertes apunta a otra gran tragedia en el Mediterráneo Central", ha valorado la organización, que recuerda que estos incidentes han tenido lugar durante una tormenta "excepcionalmente violenta" (el ciclón Harry) y que solo en 2025 1.340 personas perdieron la vida en esta ruta migratoria.

En este sentido, ha recordado que "organizar salidas mientras una fuerte tormenta azotaba la región hace que esta conducta sea todavía más reprensible, ya que se envió a sabiendas a personas al mar en condiciones que implicaban un riesgo de muerte casi seguro".