La misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz en Córdoba se traslada al sábado 31

La decisión de destacar la solidaridad exhibida por la población de Adamuz ha sido mencionada de manera explícita por el Cabildo Catedral de Córdoba, institución que ha convocado a la ciudadanía tanto de Córdoba como de Adamuz a acudir a la próxima liturgia en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario. Según informó el Cabildo Catedral, este acto religioso servirá además para rendir homenaje al comportamiento de apoyo y ayuda desplegado por los habitantes durante la emergencia.

De acuerdo con el comunicado difundido el lunes por el Cabildo y recogido por medios locales, la misa funeral que originalmente se programó para el jueves 29 en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido trasladada al sábado 31 de enero a las 18:00. El cambio de fecha y hora busca facilitar la presencia de familiares, allegados y miembros de la comunidad diocesana que deseen participar en la ceremonia en tributo a los 45 fallecidos de la tragedia ocurrida en Adamuz, así como a los heridos y sus familias.

El medio detalló que la ceremonia religiosa estará presidida por el obispo de la Diócesis de Córdoba, Jesús Fernández, quien oficiará la Eucaristía en la emblemática Mezquita-Catedral. Durante la misa, se recordará de manera especial tanto a las personas que perdieron la vida como a quienes resultaron afectados y a sus familiares, con plegarias centradas en su descanso eterno y la recuperación de quienes continúan atravesando las consecuencias de este accidente.

La convocatoria realizada por la autoridad catedralicia extiende la invitación a la comunidad diocesana y a la sociedad en general. El Cabildo subrayó, según consignó la misma fuente, que la participación en la misa representa “un signo de comunión, consuelo y fe compartida” frente al dolor ocasionado por los hechos en la localidad de Adamuz.

El accidente, que provocó 45 víctimas mortales y numerosos heridos, motivó una respuesta inmediata de los habitantes, quienes se volcaron a prestar ayuda y apoyo a los afectados. El Cabildo resaltó que la colectividad demostró generosidad, espíritu de solidaridad y cercanía en circunstancias marcadas por la conmoción y el dolor, entregando, según el comunicado oficial, “un testimonio de humanidad y esperanza”.

Además de las oraciones por los fallecidos y heridos, el acto litúrgico se empleará como ocasión para valorar públicamente el comportamiento de la sociedad de Adamuz durante la crisis, según publicó el Cabildo. La invitación se extiende a quienes deseen manifestar su respaldo y acompañamiento a los familiares y amigos de las víctimas, así como a quienes pretenden expresar su gratitud “por la respuesta ejemplar y el valor de la unidad comunitaria”, en palabras del Cabildo citadas por los medios.

De este modo, la celebración prevista en la Mezquita-Catedral de Córdoba busca combinar el ejercicio de la memoria, el apoyo espiritual y el reconocimiento colectivo de la respuesta ciudadana ante uno de los episodios más adversos que ha enfrentado la región últimamente, según informó el Cabildo Catedral.