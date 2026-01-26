Agencias

Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron que el cuerpo de Ran Gvili, agente que murió el 7 de octubre y fue llevado a Gaza, ha sido recuperado e identificado, concluyendo así la repatriación de los cautivos restantes según el comunicado oficial

El agente israelí Ran Gvili tenía 24 años cuando perdió la vida durante los ataques del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue trasladado posteriormente a la Franja de Gaza. De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas de Defensa de Israel, este lunes concluyó el proceso de identificación de sus restos, lo que representa la recuperación del último rehén que permanecía en poder de Hamás. Según el comunicado oficial citado por el Ejército israelí, la familia de Gvili ya fue notificada sobre la identificación y se le ha permitido realizar el sepelio.

El medio informó que el Ejército de Israel confirmó haber recuperado el cuerpo del policía Ran Gvili, quien había caído en combate la mañana del 7 de octubre del año pasado, fecha en la que se registraron los ataques perpetrados por milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. Tras estos hechos, el cuerpo de Gvili fue secuestrado y trasladado a Gaza, lo que sumó su caso a la lista de cautivos e individuos desaparecidos tras la ofensiva.

En la versión oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, “las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los repatriados y trabajando para reforzar la seguridad de los ciudadanos israelíes”. Estas declaraciones, recogidas por medios internacionales, muestran que el Ejército se comprometió a mantener su apoyo a familiares de víctimas y sobrevivientes, en un esfuerzo continuo que busca proporcionar acompañamiento y reforzar la seguridad nacional.

Según detalló el Ejército israelí, el hallazgo y posterior identificación del cuerpo de Ran Gvili significa que ya han sido recuperados los restos de todas las personas que fueron secuestradas en la Franja de Gaza luego de los delitos del 7 de octubre de 2023. De esta manera, las autoridades israelíes han anunciado el cierre de uno de los capítulos más traumáticos derivados del ataque múltiple coordinado desde Gaza.

El comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel señaló también que la repatriación de los restos y cautivos fue un proceso prioritario, debido tanto a su relevancia humanitaria como a las implicaciones para la moral y la seguridad de la población del país. Las acciones de búsqueda e identificación de víctimas han requerido cooperación entre diversas entidades estatales, según consignó la información oficial publicada por el Ejército israelí.

La notificación a los familiares se produjo después de los procedimientos formales de identificación. Los datos oficiales indican que fue imprescindible realizar pruebas que garantizaran la certeza en la identificación de los restos. Una vez completados todos los pasos, la familia recibió la noticia y procedió con los preparativos para el entierro.

El caso de Ran Gvili había encabezado la lista de víctimas desaparecidas desde los ataques del 7 de octubre. Su muerte, seguida de la sustracción de su cuerpo, se convirtió en símbolo de los secuestros de aquel día, episodio que marcó los acontecimientos posteriores y las respuestas tanto políticas como militares de Israel respecto a Hamás y la Franja de Gaza.

El Ejército israelí ha reiterado en diversas oportunidades su intención de no abandonar los esfuerzos hasta recuperar a todos los ciudadanos retenidos o con paradero desconocido en la zona del conflicto. Según reportó la fuente oficial, esta recuperación cierra el registro de secuestrados israelíes en Gaza, lo cual tiene impacto directo tanto en las familias afectadas como en el ámbito político y militar de la región.

Finalmente, la culminación del proceso de repatriación de los cautivos y la entrega de los restos de Ran Gvili a su familia implican un nuevo paso dentro de la política del gobierno israelí frente a Hamás y los procesos de seguridad en el área. La información publicada por el Ejército, replicada por diferentes medios, subraya la intención de acompañar a los deudos y la promesa de trabajar por la seguridad de la sociedad israelí, en un contexto donde los ataques y las consecuencias de la violencia siguen presentes en la memoria colectiva.

