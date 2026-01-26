Guterres pide avanzar en los acuerdos para Gaza tras la recuperación del último cuerpo israelí

El portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric, detalló que el secretario general de la ONU “acogió con satisfacción” la recuperación del último ciudadano israelí fallecido en la Franja de Gaza, tras casi dos años desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Guterres consideró que este hecho debe llevar a las partes involucradas a acelerar la aplicación de los pactos ya existentes para avanzar hacia la estabilidad de la región. Según informó la ONU, el jefe del organismo internacional insistió en la importancia de facilitar el acceso humanitario de forma sostenida, en particular a través del cruce de Rafá, y de respetar el Derecho Internacional Humanitario en todos los procedimientos.

El medio Europa Press reportó que António Guterres instó a todas las partes a “avanzar de buena fe y sin demora en las fases posteriores” a los acuerdos de alto el fuego en Gaza. El funcionario portugués remarcó que la implementación plena de dichos acuerdos resulta imprescindible para responder a la situación humanitaria y política en el enclave palestino, que ha registrado más de 71.600 fallecidos desde el inicio de las hostilidades en octubre de 2023.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Guterres reiteró la necesidad de establecer una vía política “creíble” con el propósito de poner fin a la ocupación y garantizar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, que, indicó, debería desembocar en la concreción de una solución de dos Estados. El titular de Naciones Unidas formuló este llamado tras confirmarse la recuperación del cuerpo del policía israelí Ran Gvili. El Ejército de Israel había identificado a Gvili como el último rehén fallecido que quedaba en la Franja, tras ser capturado por milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023.

El vocero de Guterres señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades israelíes, los restos de Gvili se hallaban en un cementerio del norte de Gaza, dentro de la denominada Línea Amarilla. Esta línea, detalló Europa Press, corresponde a la zona de repliegue temporal del Ejército israelí establecida como parte del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

La recuperación de los restos de Gvili representa el cierre de una de las fases más sensibles del operativo israelí en la Franja, iniciado en respuesta a los ataques que Hamás llevó a cabo en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Según Europa Press, esos ataques desencadenaron una ofensiva militar que se ha prolongado durante meses, resultando en decenas de miles de víctimas y un creciente deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad en el enclave palestino.

En su intervención, Dujarric recalcó el apoyo de Guterres a las familias afectadas y reiteró el llamado a cumplir sin dilación todos los puntos acordados en los pactos de tregua y asistencia humanitaria.Sin ofrecer un balance sobre el desarrollo político concreto, Guterres puso énfasis en la urgencia de avanzar hacia una solución política sustentable, señalando que, para desescalar el conflicto e impedir futuras crisis, resulta esencial la implementación global de los acuerdos y el respeto permanente a las normas internacionales.

El llamamiento de Guterres recogido por Europa Press se centró en la exigencia de ofrecer vías de asistencia y suministro para la población civil, factor que ha motivado diversos pronunciamientos previamente emitidos por la ONU ante las dificultades para que organizaciones internacionales puedan operar y entregar ayuda a quienes permanecen desplazados o bajo riesgo en Gaza. El secretario general insistió en que solo un acuerdo político duradero podrá proporcionar garantías de seguridad tanto para la población palestina como para la israelí.

La información publicada por Europa Press subrayó que, pese al alto el fuego técnicamente vigente desde octubre de 2025, las dificultades para implementar plenamente las condiciones del acuerdo y la regularidad de los episodios de violencia limitan la efectividad de esta medida. Guterres advirtió sobre la necesidad de que las partes se comprometan de buena fe durante las siguientes etapas y eliminen obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria, subrayando la importancia del cruce de Rafá como punto de acceso clave.

La situación en la Franja, según los datos recogidos por Europa Press, presenta uno de los balances más trágicos en términos de víctimas civiles, al superar las 71.600 muertes confirmadas desde el inicio de la ofensiva militar israelí. Guterres manifestó que el respeto a la legislación humanitaria internacional debe mantenerse como principio rector en cada fase del proceso.

El secretario general remarcó ante el foro internacional la necesidad de avanzar en la búsqueda de una solución de dos Estados como vía fundamental para la paz, llamando a los líderes y partes implicadas a sentar las bases para una vía política creíble que ponga fin a la ocupación y permita a ambas comunidades convivir con derechos reconocidos internacionalmente. La ONU, según reiteró su portavoz, mantendrá la observancia y el seguimiento de los acontecimientos, apoyando las vías diplomáticas y humanitarias que busquen reagrupar apoyos e impulsar el cumplimiento de los pactos alcanzados.