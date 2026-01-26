El Kremlin valora "positivamente" que los contactos en Abu Dabi arrancaran "de forma constructiva"

La interlocución directa entre los equipos negociadores cuenta con el seguimiento constante de Vladimir Putin, quien se mantiene informado de los avances gracias a informes directos de los participantes. Según detalló Interfax, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, subrayó que el mandatario ruso sigue de cerca el desarrollo de las conversaciones de alto nivel celebradas en Abu Dabi entre representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, en un intento por abrir una vía diplomática después de más de dos años de conflicto en territorio ucraniano. Peskov destacó la complejidad de los asuntos en discusión y advirtió sobre la imposibilidad de esperar avances relevantes en esta fase inicial de acercamientos.

De acuerdo con la agencia Interfax, el Kremlin considera positivo el arranque constructivo de estos contactos en Emiratos Árabes Unidos, aunque también remarcó que tanto el ambiente como el contenido de la discusión estuvieron marcados por la cautela y la reticencia a establecer expectativas de grandes progresos. El propio Peskov indicó: “No puedo dar una valoración. Sería un error esperar resultados significativos de estos contactos iniciales”. Añadió que se trata de un tema de extremada dificultad y la agenda incluye puntos sensibles, entre ellos el territorial, el cual Moscú señala como central dentro del formato actual de negociaciones.

El portavoz ruso también resaltó la importancia del llamado “asunto territorial”, citado como una parte esencial de los acuerdos conocidos como la “fórmula de Anchorage”, pactados en la cumbre de Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente. Peskov remarcó ante Interfax que este tema representa para Moscú una prioridad indispensable en cualquier diálogo orientado a la resolución del conflicto.

En sus declaraciones, el vocero del Kremlin matizó que el inicio del contacto no se caracterizó por un tono amistoso entre las partes, señalando que ese tipo de ambiente resulta improbable en el contexto actual. No obstante, enfatizó la necesidad de mantener una actitud constructiva para que la comunicación resulte productiva. “Si se intenta lograr algo a través de las negociaciones, hay que comunicarse de forma constructiva”, declaró Peskov, de acuerdo con la información proporcionada por Interfax.

El desarrollo de estas primeras conversaciones tuvo lugar durante el viernes y el sábado, según indicó el portavoz ruso, e implicó la participación de delegados de alto rango de los tres países implicados. Interfax reportó que, si bien estos encuentros marcan un arranque considerado prometedor en el terreno diplomático, aún resta un trayecto importante por recorrer de cara a un posible acuerdo. Peskov explicó que en este punto resulta imposible anticipar tanto los tiempos como los resultados concretos de futuros contactos, aunque dio por hecho que las reuniones proseguirán en Abu Dabi durante la semana. No obstante, puntualizó que por ahora no se dispone de una fecha definida para las siguientes sesiones de trabajo.

En el contexto de la coordinación entre Moscú y Washington, Peskov también señaló que, pese a la apertura de canales diplomáticos para facilitar un eventual diálogo directo entre Putin y Trump, actualmente no figura una conversación telefónica entre ambos mandatarios en la agenda formal. “No hay una conversación en agenda en estos momentos, pero se están coordinando muy rápidamente”, manifestó el portavoz, según recogió Interfax.

El avance de este proceso negociador sucede en el marco de los esfuerzos internacionales para alcanzar una solución pactada al conflicto que se desató tras la invasión de Ucrania por parte de fuerzas rusas en febrero de 2022. Las declaraciones del Kremlin, reflejadas por Interfax, insisten en recalcar las dificultades inherentes a las negociaciones y la relevancia estratégica de los temas en juego, subrayando la disposición rusa a continuar explorando la vía diplomática pese a las notables diferencias y la prudencia frente a cualquier expectativa de logro inmediato.