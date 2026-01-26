EFPA España consolida su presencia en Latinoamérica mediante un acuerdo con la certificadora brasileña Anbima

Según lo comunicado por EFPA España, los asesores acreditados como CPA por Anbima podrán obtener la titulación EIP, o su equivalente internacional IIP, después de completar un curso de 30 horas enfocado en temáticas legales y fiscales, este procedimiento ocurre durante el primer año de recertificación. La noticia principal reside en la firma de un acuerdo entre la Asociación Europea de Asesores Financieros en España (EFPA España) y la Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), que extiende la posibilidad de reconocimiento mutuo de certificaciones profesionales en ambos países, permitiendo que los asesores financieros de España y Brasil colaboren y desempeñen funciones en los respectivos mercados con respaldo institucional.

Esta alianza ha sido presentada mediante un comunicado oficial en el que EFPA España detalla que se trata del primer convenio formal de cooperación entre ambas entidades, cuya finalidad es afianzar estándares de calidad, ética y especialización en el asesoramiento financiero internacional. Según informó EFPA España, el acuerdo contempla que sus asociados con títulos como EIP (European Investment Practitioner), EFA (European Financial Advisor), EFP (European Financial Planner) o sus equivalentes internacionales, IIP, IFA e IFP, pueden gestionar la acreditación brasileña de Anbima a través de un examen reducido enfocado en la normativa nacional. De modo recíproco, los asesores con el título CPA emitido por Anbima podrán acceder a la titulación española tras completar un programa específico de formación, centrado en legislación y fiscalidad local.

El pacto incluye la colaboración para elaborar y difundir cursos, seminarios y actividades conjuntas, así como programas orientados al desarrollo profesional y ético de los asesores financieros, en línea con el objetivo de ambas organizaciones de impulsar una cultura financiera sólida y una mayor profesionalización del sector de inversión. El medio EFPA España subraya que la cooperación permitirá consolidar la colaboración en Latinoamérica, dada la posición de Anbima como la mayor certificadora financiera de la región.

Dentro de la estrategia de internacionalización de EFPA España, reportada por el propio organismo, se destaca que este acuerdo suma a otros ya firmados con organismos relevantes en América Latina, como la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) en México, la Comisión del Mercado de Valores de Chile (CMV) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El medio EFPA España explicó que la asociación española ya cuenta con el respaldo de más de 80 entidades colaboradoras, entre las que figuran asociaciones de profesionales, bancos, gestoras de fondos de inversión, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Josep Soler, consejero ejecutivo de EFPA España, expuso que la asociación con Anbima permite aumentar la visibilidad y alcance de las certificaciones españolas en el contexto internacional, al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad y los estándares éticos de la profesión. “Esta alianza con Anbima nos permite reforzar la proyección internacional de nuestras certificaciones con una de las instituciones más sólidas del mercado financiero latinoamericano y compartir un propósito común: elevar los estándares de calidad, ética y formación en el asesoramiento financiero a nivel internacional”, declaró Soler en la comunicación oficial recogida por EFPA España.

Por parte de la entidad brasileña, Marcelo Billi, superintendente de Educación y Certificación de Anbima, expresó que la cooperación con EFPA España representa un avance en su compromiso con la educación financiera y la capacitación continua de los profesionales del sector. Billi señaló en declaraciones difundidas por EFPA España que “el acuerdo con EFPA España refuerza nuestro compromiso con la educación financiera y la capacitación continua de los profesionales del mercado. La cooperación internacional es clave para impulsar un ecosistema financiero más preparado, transparente y global”.

El medio EFPA España señala que tanto la homologación parcial de exámenes como la integración de programas de formación buscan facilitar la movilidad internacional de los asesores y promover la convergencia de normativas y buenas prácticas profesionales. Estas iniciativas buscan fortalecer el sector financiero ante los desafíos que presenta la globalización, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales de diferentes jurisdicciones. Con la consolidación de este tipo de convenios, EFPA España profundiza su política de expansión en Latinoamérica, mientras que Anbima ofrece a sus miembros nuevas oportunidades de desarrollo en mercados europeos.

Ambas instituciones reiteran su intención de seguir trabajando en el diseño conjunto de herramientas formativas y eventos científicos dirigidos a la actualización permanente de los asesores financieros, sustentando la profesionalización de la industria y la protección creciente de los inversores a través de la formación y el cumplimiento de códigos de conducta. De acuerdo con la información de EFPA España, este acuerdo refuerza la posición de ambas entidades como referentes en el ámbito de la certificación y acreditación profesional en el sector financiero internacional.