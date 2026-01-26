(Crónica) Vitor Reis y Ter Stegen salvan al Girona y frustran al Getafe

En una de las últimas jugadas del encuentro, Sebastián Boselli dispuso de una oportunidad clara para que el Getafe recuperara la ventaja, pero una intervención decisiva de Marc-André Ter Stegen evitó el gol visitante. Según informó Europa Press, el Girona empató 1-1 contra el Getafe en Montilivi durante el último partido de la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports, tras un gol de Vitor Reis en el minuto 94 y la parada salvadora del portero alemán sobre el final. Con este resultado, el equipo catalán suma un punto que le proporciona margen respecto a la zona de descenso, mientras que el conjunto madrileño prolonga su racha sin victorias a seis partidos y mantiene una diferencia mínima sobre los puestos de peligro.

El encuentro comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, incluido el padre del defensa azulón Davinchi, destacó Europa Press. Tras este homenaje, el partido se desarrolló con intensidad desde el inicio. Fran Beltrán intentó sorprender a los presentes con un disparo potente de volea, aunque el balón pasó por encima del travesaño.

Europa Press detalló que Vitor Reis tuvo también una de las primeras opciones para el Girona, cuando remató de cabeza tras un centro de Bryan Gil, exigiendo una gran intervención del portero David Soria. El cuadro de Míchel siguió buscando el gol y Thomas Lemar, minutos después, realizó un disparo desde fuera del área que acabó impactando en el larguero, cuando el cronómetro aún no alcanzaba la media hora de juego.

La oportunidad más clara para los visitantes se produjo poco antes del descanso. En una jugada desordenada tras el cobro de un tiro de esquina, el balón quedó libre en el área pequeña de los locales, pero Mauro Arambarri no logró definir con precisión y el esférico se fue apenas desviado, como consignó Europa Press.

Tras la reanudación, el Getafe logró abrir el marcador a los 59 minutos. Juan Iglesias envió un centro raso que encontró al argentino Luis Vázquez, debutante en el equipo, quien conectó de primera con el pie y marcó el tanto al segundo palo, dejando sin opciones a Ter Stegen, informó Europa Press. La ventaja momentánea supuso un impulso para el equipo dirigido por José Bordalás, aunque el Girona no renunció al ataque. David Soria volvió a ser determinante deteniendo de manera efectiva un remate de Alex Moreno, y el conjunto local prosiguió sus intentos de igualar el resultado.

El asedio del Girona encontró recompensa en el tiempo añadido, específicamente en el minuto 94. Alex Moreno realizó un nuevo envío al área y, tras una serie de movimientos, Vitor Reis logró rematar y batir a Soria, anotando el gol que selló el empate, informó Europa Press.

Aún hubo espacio para una última acción antes del pitido final. Sebastián Boselli, recientemente incorporado, realizó un disparo que pudo cambiar el desenlace del partido, pero Ter Stegen respondió con una intervención usando la rodilla, evitando así el triunfo visitante y asegurando el punto para el Girona.

Con este resultado, el conjunto de Míchel ve interrumpida su racha de tres victorias consecutivas en el campeonato, pero suma 25 puntos y se distancia a cuatro unidades de la zona de descenso, reportó Europa Press. Por parte del Getafe, la serie negativa se extiende a seis partidos consecutivos sin ganar y se sitúa con solo un punto más que los equipos que ocupan puestos de descenso.

El partido también sirvió para el debut de dos caras nuevas en el Girona: el exguardameta del FC Barcelona y Fran Beltrán, ambos incluidos en el once inicial del equipo local. Por el Getafe, la presencia de Luis Vázquez, autor del único tanto visitante, sumó expectativas de cara al tramo final de la campaña.

A lo largo del encuentro, tanto Girona como Getafe alternaron ocasiones de gol, con protagonismo de ambos porteros. Soria evitó varios intentos de los locales, mientras que Ter Stegen fue fundamental en los momentos decisivos, subrayó Europa Press.

El empate deja diferentes sensaciones en ambos equipos: el Girona consigue un respiro que le permite alejarse de forma momentánea del descenso, en tanto que el Getafe cuestiona su capacidad para cerrar partidos tras perder la oportunidad de sumar de a tres. La próxima jornada será clave para ambos clubes en sus objetivos respectivos dentro de la competición, según publicó Europa Press.