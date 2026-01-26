Chrome retira el soporte para macOS 12

Google ha comunicado que los usuarios de Mac que todavía utilizan macOS 12 Monterey deberán actualizar su sistema operativo a macOS 13 Ventura o a una versión posterior si quieren recibir futuras actualizaciones de Chrome. Según detalló el medio, la empresa tecnológica informó que a partir del lanzamiento de Chrome 151, programado para el 28 de julio, el navegador dejará de ofrecer soporte para macOS 12 Monterey. Esta decisión afecta tanto a las nuevas funciones como a los parches de seguridad, ya que solo las ediciones más recientes de macOS continuarán recibiendo mantenimiento a través de Chrome.

De acuerdo con la información publicada, la última versión compatible con macOS 12 será Chrome 150. Aunque el navegador seguirá funcionando en dispositivos con este sistema operativo, las futuras actualizaciones ya no estarán disponibles para quienes no hayan migrado a una versión más actualizada de macOS. Tal como explicó Google en su página de Ayuda de Chrome, la indicación es clara: los usuarios deben instalar macOS 13 Ventura u otro sistema operativo posterior para garantizar acceso a las últimas mejoras y a la protección actualizada contra amenazas de seguridad.

El medio amplió que Apple lanzó macOS 12 Monterey en 2021 para los computadores Mac, por lo que la decisión de Google marca el fin de un ciclo de soporte para este sistema tras aproximadamente tres años de vigencia. La fecha de lanzamiento de Chrome 151, pautada para el 28 de julio, otorga a los usuarios medio año de aviso anticipado para prepararse y actualizar su sistema operativo.

Google señaló en su anuncio que si bien las versiones antiguas de Chrome podrán seguir utilizándose en los dispositivos con macOS 12 Monterey, estos usuarios quedarán expuestos a mayores riesgos, ya que no disfrutarán de ninguna protección adicional frente a futuras vulnerabilidades ni podrán beneficiarse de funciones añadidas o correcciones de errores una vez superada la versión 150 del navegador.

En la sección de ayuda, la empresa subraya la importancia de la migración a versiones soportadas de macOS con el objetivo de mantenerse al día tanto con las características más recientes del navegador como con las medidas de seguridad que Google implementa en cada actualización.

El retiro del soporte para macOS 12 no implica el bloqueo inmediato del servicio, pero sí significa que los usuarios del sistema antiguo perderán progresivamente acceso a los beneficios tecnológicos y de protección que proporciona la compañía, según informó el medio. Ese panorama podría tener repercusiones tanto en la experiencia de navegación como en la seguridad informática de los equipos involucrados.

La decisión forma parte de la política habitual de Google y otros desarrolladores de software, que actualizan los requisitos técnicos de sus aplicaciones en concordancia con la evolución de los sistemas operativos proporcionados por Apple, Microsoft y otras firmas, detalló la publicación. Este proceso garantiza que los recursos de desarrollo y soporte se concentren en plataformas activas y con mayor potencial de acceso a nuevas funciones.

El anuncio de Google incorpora información precisa acerca de los próximos pasos necesarios para los usuarios de Mac que buscan mantener la funcionalidad óptima de Chrome. Quienes no hayan adaptado su sistema operativo antes del 28 de julio deberán considerar los riesgos vinculados a la falta de soporte. El mensaje en la página de Ayuda de Chrome aconseja explícitamente a los usuarios dar el salto a macOS 13 Ventura o versiones posteriores para evitar cualquier interrupción en la actualización del navegador y el acceso a las correcciones de seguridad futuras.