Agencias

Chrome retira el soporte para macOS 12

Usuarios de Mac que siguen en Monterey deberán actualizar a macOS 13 Ventura o posterior si quieren acceder a la próxima actualización de Google Chrome, cuya nueva versión no ofrecerá parches de seguridad ni funciones recientes en sistemas antiguos

Guardar

Google ha comunicado que los usuarios de Mac que todavía utilizan macOS 12 Monterey deberán actualizar su sistema operativo a macOS 13 Ventura o a una versión posterior si quieren recibir futuras actualizaciones de Chrome. Según detalló el medio, la empresa tecnológica informó que a partir del lanzamiento de Chrome 151, programado para el 28 de julio, el navegador dejará de ofrecer soporte para macOS 12 Monterey. Esta decisión afecta tanto a las nuevas funciones como a los parches de seguridad, ya que solo las ediciones más recientes de macOS continuarán recibiendo mantenimiento a través de Chrome.

De acuerdo con la información publicada, la última versión compatible con macOS 12 será Chrome 150. Aunque el navegador seguirá funcionando en dispositivos con este sistema operativo, las futuras actualizaciones ya no estarán disponibles para quienes no hayan migrado a una versión más actualizada de macOS. Tal como explicó Google en su página de Ayuda de Chrome, la indicación es clara: los usuarios deben instalar macOS 13 Ventura u otro sistema operativo posterior para garantizar acceso a las últimas mejoras y a la protección actualizada contra amenazas de seguridad.

El medio amplió que Apple lanzó macOS 12 Monterey en 2021 para los computadores Mac, por lo que la decisión de Google marca el fin de un ciclo de soporte para este sistema tras aproximadamente tres años de vigencia. La fecha de lanzamiento de Chrome 151, pautada para el 28 de julio, otorga a los usuarios medio año de aviso anticipado para prepararse y actualizar su sistema operativo.

Google señaló en su anuncio que si bien las versiones antiguas de Chrome podrán seguir utilizándose en los dispositivos con macOS 12 Monterey, estos usuarios quedarán expuestos a mayores riesgos, ya que no disfrutarán de ninguna protección adicional frente a futuras vulnerabilidades ni podrán beneficiarse de funciones añadidas o correcciones de errores una vez superada la versión 150 del navegador.

En la sección de ayuda, la empresa subraya la importancia de la migración a versiones soportadas de macOS con el objetivo de mantenerse al día tanto con las características más recientes del navegador como con las medidas de seguridad que Google implementa en cada actualización.

El retiro del soporte para macOS 12 no implica el bloqueo inmediato del servicio, pero sí significa que los usuarios del sistema antiguo perderán progresivamente acceso a los beneficios tecnológicos y de protección que proporciona la compañía, según informó el medio. Ese panorama podría tener repercusiones tanto en la experiencia de navegación como en la seguridad informática de los equipos involucrados.

La decisión forma parte de la política habitual de Google y otros desarrolladores de software, que actualizan los requisitos técnicos de sus aplicaciones en concordancia con la evolución de los sistemas operativos proporcionados por Apple, Microsoft y otras firmas, detalló la publicación. Este proceso garantiza que los recursos de desarrollo y soporte se concentren en plataformas activas y con mayor potencial de acceso a nuevas funciones.

El anuncio de Google incorpora información precisa acerca de los próximos pasos necesarios para los usuarios de Mac que buscan mantener la funcionalidad óptima de Chrome. Quienes no hayan adaptado su sistema operativo antes del 28 de julio deberán considerar los riesgos vinculados a la falta de soporte. El mensaje en la página de Ayuda de Chrome aconseja explícitamente a los usuarios dar el salto a macOS 13 Ventura o versiones posteriores para evitar cualquier interrupción en la actualización del navegador y el acceso a las correcciones de seguridad futuras.

Temas Relacionados

ChromeGoogleApplemacOS 12 MontereymacOS 13 VenturaEstados UnidosAyuda de ChromeNavegador webActualizaciones de softwareSeguridad informáticaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron que el cuerpo de Ran Gvili, agente que murió el 7 de octubre y fue llevado a Gaza, ha sido recuperado e identificado, concluyendo así la repatriación de los cautivos restantes según el comunicado oficial

Israel confirma que los restos

Nvidia refuerza su colaboración con CoreWeave e invertirá 1.690 millones en el proveedor de IA

La tecnológica estadounidense destina 2.000 millones de dólares a CoreWeave, uno de los proveedores de infraestructura para inteligencia artificial en la nube, con el objetivo de acelerar el desarrollo global de centros fabriles especializados en tecnologías avanzadas

Nvidia refuerza su colaboración con

David Bustamante dará vida a El Zorro en un nuevo musical que se estrenará en diciembre en Teatro La Latina

El artista cántabro protagonizará desde diciembre la esperada apuesta escénica basada en la novela de Isabel Allende, con dirección de Sara Pérez, música original de Gipsy King y John Cameron y producción de Sunset Entertainment

David Bustamante dará vida a

El PP ve una "responsabilidad directa" de Puente en la tragedia de Adamuz y no descarta la vía judicial

La dirección del principal partido opositor denuncia fallos graves en la supervisión de las vías férreas, acusa al Gobierno de ocultar información relevante y evalúa tomar acciones legales tras el descarrilamiento mortal en la línea de alta velocidad

El PP ve una "responsabilidad

Impulsar la colaboración público-privada y una reserva estratégica de medicamentos, claves para una sanidad resiliente

Expertos y autoridades insisten en establecer alianzas entre sectores y definir políticas para asegurar el suministro de tratamientos frente a emergencias, además de fomentar la innovación en investigación y fortalecer la producción europea ante riesgos de dependencia exterior

Infobae