(Previa) El Girona quiere prolongar su buena racha ante el Getafe en el estreno de Ter Stegen

La reciente incorporación de Marc-André ter Stegen como guardameta del Girona ha generado expectativas y dudas en torno al futuro bajo palos del equipo catalán, que registró 34 tantos encajados en lo que va de temporada, la cifra más alta compartida con el Levante UD. De acuerdo con Europa Press, tras este refuerzo el Girona se enfrenta al Getafe en Montilivi este lunes a las 21:00 horas, en el cierre de la vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports, con el objetivo de lograr una cuarta victoria consecutiva para consolidar su alejamiento de las posiciones de descenso.

Tal como reportó Europa Press, el Girona acepta el reto en un contexto positivo, tras sumar 12 puntos de los últimos 15 posibles y comenzar el año 2026 sin derrotas. Las victorias frente a equipos como el RCD Mallorca (1-2), CA Osasuna (1-0) y RCD Espanyol (0-2) les dieron impulso, permitiéndoles escalar hasta 24 unidades. Esta racha positiva les permitió distanciarse cinco puntos de la zona de peligro y ubicarse a ocho puntos de los puestos de acceso a competiciones europeas. Previamente, el club catalán solo registró una derrota en sus últimos encuentros, frente al Atlético de Madrid (0-3), ocurrido en el cierre del año anterior.

A pesar de este buen momento, las estadísticas defensivas mantuvieron la presión sobre la portería, lo que provocó el fichaje de Ter Stegen, procedente del FC Barcelona. Según mencionó Europa Press, el argentino Paulo Gazzaniga, habitual titular, llega al partido tras lograr dejar su portería a cero en dos ocasiones recientes, lo que provoca que persista la incógnita en el arco de los gerundenses. Además, otro posible debut destaca en la plantilla catalana, el del centrocampista Fran Beltrán, que llegó desde el RC Celta tras tener escasas participaciones.

El Getafe, mientras tanto, afronta la visita a Montilivi tras un periodo marcado por las dificultades. Suma solo un punto en las últimas seis fechas ligueras, correspondiente al empate 1-1 frente al Rayo Vallecano en Vallecas, y según Europa Press, acumuló siete compromisos consecutivos sin victoria entre todas las competiciones, incluyendo la eliminación copera a manos del Burgos con un marcador de 3-1. Durante esta racha, encajó 11 goles y únicamente pudo celebrar dos tantos a favor, lo que acentuó sus preocupaciones ofensivas y defensivas.

Europa Press subrayó la urgencia clasificatoria del equipo dirigido por José Bordalás, que se sitúa con 21 puntos, apenas dos por encima de las plazas de descenso. Los problemas en defensa han motivado la llegada de los centrales Zaid Romero y Sebastián Boselli, aunque este último todavía no figura inscrito en la competición al momento del encuentro. Para revitalizar la delantera, el Getafe anunció la llegada del argentino Luis Vázquez. Con tan solo 15 goles anotados en lo que va de liga, ocupa la segunda posición entre los equipos con menos eficacia goleadora, solo superado por el Real Oviedo, que acumula 11 tantos.

El aspecto emocional también influye en el ánimo azulón; Europa Press señaló la situación personal del lateral Davinchi, quien perdió a su padre en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) durante la última semana, motivo por el cual figura entre las ausencias del equipo para el duelo frente al Girona. Además, el cuadro dirigido por Bordalás no podrá contar con Borja Mayoral y mantiene en duda la disponibilidad de Abdel Abqar y Abu Kamara.

Por parte del Girona, el técnico Míchel sufre varias bajas para el encuentro. No contará con los sancionados Arnau Martínez y Lass Kourouma, ni con los lesionados Christian Stuani, Cristian Portu, Ricard Artero, Azzedine Ounahi, Donny van de Beek, Abel Ruiz y Juan Carlos Martín. También evalúa el estado físico de Axel Witsel, que arrastra molestias.

Según detalló Europa Press, la jornada cerrará con este enfrentamiento en Montilivi, bajo la dirección arbitral de Quintero González, del comité andaluz. Ambos conjuntos buscarán revertir su situación defensiva y de resultados, con los gerundenses impulsados por sus recientes victorias y la esperanza depositada en el refuerzo de Ter Stegen, y los azulones apretados por una racha negativa que amenaza su permanencia en la máxima categoría del fútbol español.