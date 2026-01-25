Agencias

La alcaldesa de Cartagena se reúne con el viceministro de Turismo de Ecuador

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, mantuvo un encuentro con el Mateo Estrella, viceministro de Turismo de Ecuador, en el marco de la FITUR, con el objetivo de avanzar en los trabajos de coordinación para la celebración este año del festival La Mar de Músicas, que contará con un Especial dedicado a Ecuador.

Durante la reunión se analizaron los avances realizados en la preparación de esta edición especial, así como las líneas de colaboración institucional y cultural que permitirán mostrar en Cartagena la riqueza musical y artística del país andino, reforzando el carácter internacional del festival y su vocación de puente cultural entre continentes.

La alcaldesa estuvo acompañada por el director del festival, Eugenio González, con quien trasladó al viceministro la importancia estratégica que La Mar de Músicas tiene para la proyección cultural y turística de Cartagena, así como el interés de la ciudad en seguir consolidando alianzas culturales con Ecuador.

Por su parte, el viceministro de Turismo de Ecuador acudió al encuentro acompañado por personal de la Embajada de Ecuador en España, destacando el valor del festival como escaparate internacional para la cultura ecuatoriana y mostrando su satisfacción por el trabajo conjunto desarrollado hasta la fecha de cara a una edición que situará a Ecuador en el centro de la programación cultural del verano cartagenero.

