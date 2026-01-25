Agencias

Detenido el capitán del presunto petrolero de la flota fantasma rusa interceptado por Francia esta semana

Un ciudadano indio de 58 años, responsable del buque 'Grinch', enfrenta cargos tras ser entregado por la Armada francesa luego de su captura en el mar de Alborán, mientras el barco permanece bajo inspección en el puerto de Marsella-Fos

Guardar

El capitán del buque ‘Grinch’, de nacionalidad india y 58 años de edad, fue puesto a disposición judicial en Marsella tras ser entregado por la Marina francesa, luego de la reciente operación que llevó a la interceptación del petrolero en el mar de Alborán. Con este acto culminó el operativo realizado por la Armada francesa el 22 de enero, en el que el barco, ligado a la denominada “flota fantasma” rusa, fue desviado hacia el golfo de Fos-sur-Mer para proceder con su retención y examen. Según detalló la Fiscalía de Marsella, citada por BFM TV, la comparecencia judicial se produjo la noche de este pasado sábado, alrededor de las 22:45 horas.

La detención representa el resultado de una investigación sobre la presunta implicación del ‘Grinch’ en actividades que eludirían sanciones internacionales impuestas por la guerra en Ucrania. De acuerdo con las autoridades francesas, el petrolero había partido previamente desde el puerto ruso de Murmansk. Tal como informó el medio BFM TV, el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, explicó que el procedimiento incluyó el traspaso oficial del mando de la nave y del capitán a las autoridades judiciales francesas tras el arribo a tierra firme.

La Prefectura Marítima para el Mediterráneo confirmó, según consigna la misma cadena, que el buque ya se encuentra sujeto a inspección en la terminal petrolera del puerto de Marsella-Fos. Para garantizar el desarrollo de las tareas de control y revisión, la terminal fue declarada “zona de exclusión náutica”, restringiendo el acceso de otras embarcaciones por motivos de seguridad operacional, según reportó BFM TV. Esta medida pretende facilitar la investigación y evitar interferencias en el examen del petrolero, cuyo tamaño alcanza los 249 metros de eslora.

La nave implicada figura en los listados internacionales bajo diferentes denominaciones. Según consignó el medio, el barco aparece como ‘Grinch’ en la lista de la flota fantasma rusa sujeta a sanciones elaborada por el Reino Unido, mientras que en los registros de la Unión Europea y de Estados Unidos recibe el nombre de ‘Carl’. Esta discordancia refuerza la atención internacional sobre el buque, siendo un elemento característico de las naves presuntamente utilizadas para sortear restricciones comerciales y financieras vinculadas a las exportaciones energéticas rusas, según la información difundida por BFM TV.

Las autoridades francesas dieron cuenta de que la retención del buque y la detención de su capitán se enmarcan en las acciones destinadas a reforzar el cumplimiento de las sanciones internacionales, dentro del contexto de la guerra de Ucrania. El proceso judicial iniciado en Marsella analiza la eventual responsabilidad penal del capitán indio, tal como expuso la Fiscalía local en los comunicados compartidos por BFM TV. Además, la operación implicó la participación coordinada de organismos franceses de seguridad marítima y justicia.

El operativo adquirido relevancia ante los esfuerzos por desmantelar operaciones de la denominada “flota fantasma”, término que identifica una red de buques petroleros que, de acuerdo con las autoridades y lista del Reino Unido citada por BFM TV, busca sortear la vigilancia y los límites impuestos por sanciones internacionales. El buque intervenido cumplía una ruta transnacional desde la región del norte de Rusia, transportando mercancía energética a través de aguas del sur de Europa.

Con la intervención culminada, el barco permanece en el puerto de Marsella-Fos mientras continúan las tareas de revisión y los procedimientos judiciales relativos a su tripulación y al propio navío. La investigación aborda tanto la posible vulneración de políticas de sanciones como la identificación y rastreo de las rutas comerciales empleadas por la “flota fantasma”, proceso del que las autoridades francesas señalaron que podría aportar nuevos indicios sobre el alcance de este tipo de operaciones.

Temas Relacionados

Flota fantasma rusaPetrolero GrinchFranciaRusiaMarsellaMurmanskNicolás BessoneArmada francesaSanciones internacionalesUnión EuropeaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania que "cada vez tienen consecuencias más graves para los civiles"

Desde la plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por la situación en Ucrania, exhortó a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos por la paz y reiteró su solidaridad con los damnificados del conflicto y los enfermos de lepra

León XIV lamenta los "ataques

La Junta exige al Gobierno una actuación "clara e inmediata" para conocer las causas del accidente de Adamuz

Rocío Díaz pidió al Ministerio de Transportes verificación urgente de toda la infraestructura ferroviaria tras el desastre en Córdoba, reclamando transparencia en la investigación y medidas firmes para evitar nuevas tragedias, subrayando que la seguridad es prioritaria

La Junta exige al Gobierno

María Pérez, Susana Rodríguez, Butragueño y Unicaja serán premiados este lunes por la APDM en su décima gala

Figuras destacadas del deporte, como campeones mundiales, leyendas del fútbol, periodistas y clubes con trayectorias internacionales serán reconocidas en Madrid al cumplirse diez años de la gala que cada año distingue el mérito y la excelencia deportivos

María Pérez, Susana Rodríguez, Butragueño

León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania con "consecuencias cada vez más graves para los civiles"

El pontífice expresó desde el Vaticano su profunda preocupación por la escalada del conflicto armado en Europa del Este, exhortando a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos diplomáticos para frenar la violencia y aliviar el sufrimiento de familias inocentes

León XIV lamenta los "ataques

Muere a los 73 años el ex primer ministro surcoreano Lee Hae Chan

El político surcoreano falleció en un hospital de Ciudad Ho Chi Minh luego de experimentar complicaciones de salud durante un viaje oficial en Vietnam, informaron fuentes oficiales, sus restos serán repatriados a Corea del Sur en las próximas horas

Muere a los 73 años