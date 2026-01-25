Detenido el capitán del presunto petrolero de la flota fantasma rusa interceptado por Francia esta semana

El capitán del buque ‘Grinch’, de nacionalidad india y 58 años de edad, fue puesto a disposición judicial en Marsella tras ser entregado por la Marina francesa, luego de la reciente operación que llevó a la interceptación del petrolero en el mar de Alborán. Con este acto culminó el operativo realizado por la Armada francesa el 22 de enero, en el que el barco, ligado a la denominada “flota fantasma” rusa, fue desviado hacia el golfo de Fos-sur-Mer para proceder con su retención y examen. Según detalló la Fiscalía de Marsella, citada por BFM TV, la comparecencia judicial se produjo la noche de este pasado sábado, alrededor de las 22:45 horas.

La detención representa el resultado de una investigación sobre la presunta implicación del ‘Grinch’ en actividades que eludirían sanciones internacionales impuestas por la guerra en Ucrania. De acuerdo con las autoridades francesas, el petrolero había partido previamente desde el puerto ruso de Murmansk. Tal como informó el medio BFM TV, el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, explicó que el procedimiento incluyó el traspaso oficial del mando de la nave y del capitán a las autoridades judiciales francesas tras el arribo a tierra firme.

La Prefectura Marítima para el Mediterráneo confirmó, según consigna la misma cadena, que el buque ya se encuentra sujeto a inspección en la terminal petrolera del puerto de Marsella-Fos. Para garantizar el desarrollo de las tareas de control y revisión, la terminal fue declarada “zona de exclusión náutica”, restringiendo el acceso de otras embarcaciones por motivos de seguridad operacional, según reportó BFM TV. Esta medida pretende facilitar la investigación y evitar interferencias en el examen del petrolero, cuyo tamaño alcanza los 249 metros de eslora.

La nave implicada figura en los listados internacionales bajo diferentes denominaciones. Según consignó el medio, el barco aparece como ‘Grinch’ en la lista de la flota fantasma rusa sujeta a sanciones elaborada por el Reino Unido, mientras que en los registros de la Unión Europea y de Estados Unidos recibe el nombre de ‘Carl’. Esta discordancia refuerza la atención internacional sobre el buque, siendo un elemento característico de las naves presuntamente utilizadas para sortear restricciones comerciales y financieras vinculadas a las exportaciones energéticas rusas, según la información difundida por BFM TV.

Las autoridades francesas dieron cuenta de que la retención del buque y la detención de su capitán se enmarcan en las acciones destinadas a reforzar el cumplimiento de las sanciones internacionales, dentro del contexto de la guerra de Ucrania. El proceso judicial iniciado en Marsella analiza la eventual responsabilidad penal del capitán indio, tal como expuso la Fiscalía local en los comunicados compartidos por BFM TV. Además, la operación implicó la participación coordinada de organismos franceses de seguridad marítima y justicia.

El operativo adquirido relevancia ante los esfuerzos por desmantelar operaciones de la denominada “flota fantasma”, término que identifica una red de buques petroleros que, de acuerdo con las autoridades y lista del Reino Unido citada por BFM TV, busca sortear la vigilancia y los límites impuestos por sanciones internacionales. El buque intervenido cumplía una ruta transnacional desde la región del norte de Rusia, transportando mercancía energética a través de aguas del sur de Europa.

Con la intervención culminada, el barco permanece en el puerto de Marsella-Fos mientras continúan las tareas de revisión y los procedimientos judiciales relativos a su tripulación y al propio navío. La investigación aborda tanto la posible vulneración de políticas de sanciones como la identificación y rastreo de las rutas comerciales empleadas por la “flota fantasma”, proceso del que las autoridades francesas señalaron que podría aportar nuevos indicios sobre el alcance de este tipo de operaciones.