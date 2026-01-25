(Crónica) El Racing asalta Riazor y refuerza su candidatura al ascenso

El resultado de la última acción a balón parado fue determinante en el estadio de Riazor. Según información publicada por Europa Press, un disparo con la pierna izquierda de Peio Canales tras un córner corto en el minuto 63 permitió al Racing de Santander imponer su superioridad ante el Deportivo de La Coruña y consolidar su posición como líder de LaLiga Hypermotion en la jornada 23. La victoria, sumada a los tropiezos del Castellón y del Almería, dejó al conjunto cántabro con 44 puntos, aumentando la distancia frente a sus inmediatos perseguidores y dando un impulso importante a su candidatura por el ascenso directo.

Europa Press detalló que el encuentro en Riazor mostró a un Racing dominador frente a un Deportivo que optó por replegarse para buscar oportunidades de contraataque. A pesar de ese planteamiento táctico, ambos equipos se mantuvieron sin poder romper el equilibrio hasta bien entrado el segundo tiempo. La clave se presentó cuando, tras una jugada ensayada desde la esquina, Canales consiguió batir al guardameta del conjunto gallego. El Deportivo intentó igualar el marcador y tuvo la oportunidad más clara en las botas de Giacomo Quagliata, pero el portero visitante Jokin Ezkieta evitó el empate con una intervención decisiva.

La jornada también estuvo marcada por el empate sin goles entre el Castellón y el Real Zaragoza. Europa Press informó que el conjunto dirigido por Pablo Hernández dominó el encuentro y generó múltiples ocasiones de gol, pero se encontró con un rival que resistió con solidez en defensa y logró mantener su portería a cero. El punto sumado permite al equipo aragonés continuar en la lucha por eludir el descenso, mientras que el Castellón alcanza los 39 puntos y se mantiene en la segunda posición, aunque incrementa su desventaja respecto al líder.

En el Estadio de Ipurua, la UD Almería sufrió un nuevo revés frente al Eibar. Según el reporte de Europa Press, el único gol del partido llegó en tiempo añadido cuando Ander Olaetxea anotó en el minuto 93. El equipo dirigido por Rubi, que sólo ha obtenido una victoria en sus últimas seis presentaciones, quedó relegado al sexto puesto con 36 puntos y alejó sus opciones de mantenerse en la pelea por el ascenso. El Eibar, por su parte, demostró fortaleza en casa y se distanció de la zona baja de la clasificación.

La lucha en la zona baja también dejó novedades. El Andorra y el Huesca firmaron un empate a uno en el Nou Estadi Encamp. Yeray Cabanzón adelantó al conjunto local, pero Iker Kortajarena niveló el partido para el equipo oscense, que sumó así su primer punto del año 2026. Europa Press indicó que el Andorra desaprovechó varias ocasiones de gol, mientras que el Huesca logró contener al adversario y evitar una derrota que habría complicado aún más su situación en la tabla. A pesar del empate, el Andorra consigue, al menos, no otorgar ventajas directas a un competidor por la permanencia.

El desarrollo de la jornada 23 incluyó, además, los siguientes resultados: el Málaga se impuso por 3-0 al Burgos el viernes. El sábado, el Albacete sorprendió al vencer por 1-0 al Real Valladolid, el Leganés superó al Real Sociedad B por 2-0, el Córdoba derrotó 2-1 a Las Palmas, el Real Sporting venció por 3-0 al Mirandés y el Granada se llevó una victoria por 2-1 en su visita al Cádiz. Europa Press consignó que todos los encuentros congregaron a aficiones expectantes debido a la igualdad que se observa en la parte media y baja de la tabla.

Para completar la fecha, está programado el partido entre la AD Ceuta y la Cultural Leonesa el lunes a las 20:30 horas, cerrando una jornada que, hasta la publicación de Europa Press, ha tenido un impacto directo en las posiciones de los equipos con aspiraciones tanto de ascenso como de permanencia. Los movimientos en la clasificación tras los resultados del fin de semana dejan al Deportivo de La Coruña en la quinta posición con 37 puntos, por detrás del Racing, Castellón, y el Almería, que quedó rezagado tras la derrota.

La pugna por los puestos de ascenso y por evitar el descenso muestra una competencia marcada por la regularidad y la tensión entre los equipos. Europa Press reportó que los equipos en la parte superior de la tabla mantienen diferencias estrechas y los enfrentamientos directos están resultando decisivos para definir la evolución de la clasificación jornada tras jornada. La cobertura íntegra de la jornada permite observar que ningún equipo logra distanciarse de manera cómoda en la pelea por el ascenso o por evitar la zona roja, aumentando la expectación de cara a los próximos partidos.