Xiaomi lanza una recompra de acciones por 273 millones de euros y eleva su cotización en Bolsa en casi un 3%

Xiaomi ha lanzado un programa de recompra de acciones por valor de 2.500 millones de dólares hongkoneses (273 millones de euros) a ejecutar desde este mismo viernes, según se desprende de un documento regulatorio de la Bolsa de Hong Kong.

Así, los títulos de la compañía en dicha plaza financiera se han revalorizado durante la sesión un 2,84%, hasta los 36,24 dólares hongkoneses (3,96 euros). El pasado 13 de enero, Xiaomi ya recompró participaciones por 152 millones de dólares hongkoneses (16,6 millones de euros).

Según los datos de mercado consultados por Europa Press, la cotización de Xiaomi ha sufrido vaivenes en los últimos doce meses. Ahora mismo se encuentra un 5% por encima de los niveles de enero de 2025, pero, también, es un 38% inferior a la de hace medio año. En lo que va de 2026, Xiaomi se ha dejado más de un 8%.

El plan se lleva a cabo en un momento en que el fabricante chino de vehículos eléctricos y teléfonos inteligentes busca tranquilizar a los inversores ante la intensificación de la competencia y el aumento de los costes de suministro.