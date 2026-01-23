Sumar lleva al Congreso una iniciativa para que España abandone la OTAN: "No podemos ser vasallos de Trump"

En su comparecencia ante los medios, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar, subrayó que el actual gasto militar exigido por la Alianza Atlántica supera ampliamente lo destinado a áreas como educación y sanidad en España, citando los recientes requerimientos de Donald Trump a que el país invierta hasta el 5 % de su Producto Interior Bruto en defensa, una cifra que equivaldría a 85.000 millones de euros anuales y que, según sus cálculos, supera el presupuesto nacional en educación y representa cerca de cuatro quintos de todo el gasto público en sanidad previsto para 2025. A raíz de esta situación, Sumar ha presentado este viernes ante el Congreso una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno el inicio de procedimientos formales para la retirada de España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De acuerdo con la información publicada por el medio, Sumar, que forma parte del Ejecutivo en coalición con el PSOE, fundamenta su iniciativa en la percepción de que la OTAN opera bajo el control de la administración liderada por Trump, a quien consideran adversario de los intereses europeos, argumentando que la organización ha desviado recursos prioritarios para políticas sociales hacia la industria armamentística, en su mayoría gestionada por capital estadounidense. Según lo expuesto en rueda de prensa y consignado por la misma fuente, Enrique Santiago sostuvo que la Alianza se ha transformado en un mecanismo destinado a desviar fondos del Estado destinados a áreas como sanidad, vivienda, educación y servicios sociales, dirigiéndolos a grandes empresas del sector de armamento.

Tal como reportó el medio, Santiago subrayó la preocupación por las declaraciones realizadas por Trump en el Foro Económico de Davos, donde el expresidente estadounidense sugirió que Estados Unidos podría ejercer acciones militares en territorios como Groenlandia, dependiente de Dinamarca, sin restricciones, y criticó que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se haya reunido con Trump sin ofrecer explicaciones públicas a los estados miembros acerca de los términos de sus negociaciones, a quien calificó como "el mayor vasallo y siervo" del presidente estadounidense. El portavoz de Izquierda Unida insistió en que España no debe tolerar presiones externas ni guardar silencio ante las políticas arancelarias estadounidenses, remarcando la importancia de abordar el procedimiento de salida de la OTAN con racionalidad y serenidad para preservar la democracia y la soberanía.

La proposición de Sumar, presentada en el Congreso según detalló el medio, solicita al Ejecutivo que active el proceso de desvinculación de la OTAN de acuerdo con el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, que permite a cualquier estado miembro notificar formalmente al Gobierno de Estados Unidos—en su calidad de depositario del Tratado—su deseo de salir de la organización una vez transcurridos veinte años de pertenencia, hecho que en el caso de España ya se ha cumplido. La salida sería efectiva un año después de la notificación. Además, el texto exige finalizar todos los acuerdos derivados que comprometen a España militarmente dentro de la estructura integrada de la OTAN, ajustándose a la Constitución y la legislación vigente sobre tratados internacionales con la intervención de las Cortes Generales.

El documento también promueve que el Estado inicie los trámites para denunciar los acuerdos militares bilaterales con Estados Unidos que rigen, entre otros aspectos, la presencia militar y el uso compartido de las bases de Rota y Morón, medidas que contemplan tanto la denuncia de los convenios existentes como el cese progresivo de la cooperación militar con Estados Unidos en territorio español.

Además, la proposición incide en la necesidad de redefinir la política de defensa nacional, orientándola hacia un enfoque centrado en la seguridad humana, abogando por el desarme, la reducción sostenida del gasto militar, la priorización de la solución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del sistema promovido por Naciones Unidas. Según consignó el citado medio, Enrique Santiago resaltó que este cambio de rumbo también responde a las advertencias de otros mandatarios, como la primera ministra de Dinamarca—quien ha puesto en duda la sostenibilidad de la Alianza Atlántica—, y el primer ministro de Canadá, quien ha manifestado que las actuales alianzas de la OTAN no garantizan plenamente la defensa de su país. Mencionó, además, que la Asamblea Nacional francesa discutirá próximamente la opción de que Francia abandone el Tratado del Atlántico Norte.

De acuerdo con lo publicado por el citado medio, la iniciativa defendida por Sumar apunta a recuperar el control sobre las prioridades presupuestarias nacionales y a desligar a España de la política de bloques, reforzando el papel de la diplomacia, la resolución pacífica de disputas y la cooperación internacional para evitar la militarización de la política exterior.