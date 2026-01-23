Rusia, Ucrania y EEUU inician una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi para discutir la paz

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos destacó que su país ha facilitado la liberación de 4.641 prisioneros de guerra en 17 intercambios entre Rusia y Ucrania, acción que ilustra el papel de mediador y la influencia diplomática que Abu Dabi ejerce en el contexto del conflicto. Con este antecedente, las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos iniciaron este viernes una nueva ronda de negociaciones en la capital emiratí para examinar alternativas que permitan avanzar hacia el cese de las hostilidades, según reportó el medio de comunicación que brinda cobertura a estos hechos.

La reunión, según informó el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado recogido por la fuente, se extenderá durante dos días y tiene como objetivo analizar un proyecto de paz respaldado por Estados Unidos. Este nuevo encuentro responde a los esfuerzos internacionales para activar el diálogo político y canalizar vías de solución a la guerra originada tras la invasión rusa en febrero de 2022. Emiratos Árabes Unidos argumentó que su posición como anfitrión se fundamenta en el establecimiento de relaciones sólidas con las tres partes involucradas, permitiéndole actuar como un interlocutor válido y confiable dentro del proceso de mediación.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró que en la agenda de las conversaciones figura el asunto territorial, aspecto central en la disputa entre Moscú y Kiev. Zelenski puntualizó que la delegación ucraniana está encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, quien lidera el equipo encargado de representar los intereses de Ucrania durante las discusiones. Por parte de Rusia, según consignó el medio, participan el asesor presidencial Yuri Ushakov y el enviado especial para Inversiones y Cooperación Económica, Kirill Dimitriev, quienes conforman el núcleo del equipo negociador ruso.

Entre los objetivos de esta ronda destaca el fomento de iniciativas que puedan sentar las bases para una eventual solución política, detalla la fuente. El Ministerio de Exteriores emiratí expuso que la situación en Ucrania ha generado un sufrimiento humano considerable, enfatizando la urgencia de hallar mecanismos para detener la violencia a través de canales diplomáticos.

De acuerdo con el comunicado de la cancillería emiratí difundido por el medio, Abu Dabi tiene la expectativa de que este diálogo contribuya a establecer pasos concretos hacia el final de la crisis, que se ha prolongado casi cuatro años desde el estallido de la ofensiva militar rusa. Representantes de Emiratos recalcaron su permanente disponibilidad para facilitar gestiones entre las partes, señalando que la neutralidad y las alianzas tejidas con los gobiernos ruso, ucraniano y estadounidense refuerzan su papel en la búsqueda de acuerdos tanto políticos como humanitarios.

El medio explicó que las conversaciones celebradas en Emiratos Árabes Unidos responden a un contexto marcado por la persistencia de los enfrentamientos y las complicaciones en los intentos previos de lograr una tregua. La fuente subraya que, en el transcurso del conflicto, el rol de mediación de Emiratos ha sido relevante no solo en los canjes de prisioneros, sino también en la construcción de puentes diplomáticos que apuntan a rebajar la tensión en la región y entre las potencias globales implicadas.

Autoridades diplomáticas consultadas por el medio resaltaron que el respaldo estadounidense al plan de paz se considera un elemento clave en el avance de las negociaciones. La delegación norteamericana, aunque no se aporta un detalle específico sobre sus integrantes, participa activamente del proceso, avalando el marco de diálogo propuesto y aportando a la presión internacional sobre las partes para facilitar avances concretos.

El desarrollo de esta ronda negociadora en Abu Dabi sucede en una coyuntura en la que tanto Ucrania como Rusia han elevado el tono de sus exigencias respecto a territorio y seguridad. Según detalló la fuente, la designación de figuras de alto perfil en ambos equipos subraya la importancia estratégica atribuida al encuentro y la posibilidad de que las conversaciones generen avances respecto a los puntos de mayor fricción.

El medio relató que, más allá de los intercambios de prisioneros gestionados, Emiratos Árabes Unidos ha promovido instancias de encuentro diplomático y suministrado ayuda humanitaria a los afectados por el conflicto. La prolongada duración de la guerra ha incrementado la presión sobre la comunidad internacional para buscar fórmulas innovadoras que permitan acercar posiciones, en una situación caracterizada por la complejidad de los equilibrios geopolíticos involucrados.

Las conversaciones en Abu Dabi representan parte de los esfuerzos mayores por abrir canales de comunicación entre las delegaciones, con la expectativa de que la mediación de Emiratos y el respaldo estadounidense logren desbloquear las posiciones enfrentadas y propicien un camino hacia la paz y la reconstrucción de Ucrania, tal como indicó el medio.