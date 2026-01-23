La primera ministra danesa llega a Groenlandia para seguir tratando la crisis con EEUU

La primera ministra de Dinamarca, Mette Fredricksen, ha llegado este viernes a la capital de Groenlandia, Nuuk, para tratar con su homólogo Jens Frederik Nielsen la crisis abierta con las ambiciones soberanistas de EEUU sobre la isla y, como último episodio, un "acuerdo marco" sobre el territorio anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump esta semana.

"Espero con interés continuar la estrecha colaboración, también en los preparativos de las gestiones diplomáticas conjuntas. Gracias por la cálida bienvenida, Jens Frederik", ha escrito Fredericksen. Groenlandia, cabe recordar, está integrado en el Reino de Dinamarca.

Aunque no han trascendido más detalles del acuerdo entre Trump y Rutte, el líder de la OTAN ha asegurado que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro con el líder estadounidense.

En medio de la falta de información sobre la posibilidad de que EEUU expanda sus bases o reclame una soberanía parcial, el mandatario estadounidense se ha limitado a indicar que "no hay límite de tiempo" en cuanto a la vigencia del marco de acuerdo alcanzado, como tampoco lo habría en lo referido a las actividades del Ejército de Estados Unidos en Groenlandia: "Podemos hacer lo que queramos en el ámbito militar", ha defendido.