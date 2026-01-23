Agencias

Ilona Reischl, reelegida como presidenta del Comité de Terapias Avanzadas de la EMA

Guardar

El Comité de Terapias Avanzadas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha reelegido a Ilona Reischl como su presidenta, iniciando así un segundo mandato de tres años.

"Me honra la continua confianza de mis colegas tras mi reelección como presidente del Comité de Terapias Avanzadas. El próximo período será de importante evolución, mientras nos preparamos para la transición prevista en la nueva legislación farmacéutica", ha destacado Reischl.

La doctora Ilona Reischl es evaluadora de calidad de productos biotecnológicos y medicamentos de terapia avanzada en la Agencia Austriaca de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Antes de asumir la presidencia, fue vicepresidenta del Comité de Terapias Avanzadas desde enero de 2017 hasta enero de 2023.

"Si bien la estructura del Comité cambiará, la importancia de los medicamentos de terapia avanzada y nuestro compromiso de apoyar su desarrollo se mantienen inalterados. Junto con el Comité de Terapias Avanzadas, me dedico a garantizar un marco sólido y con visión de futuro que aborde eficazmente los desafíos científicos y regulatorios del desarrollo y la autorización de los medicamentos de terapia avanzada en la UE", ha añadido la presidenta.

La función principal del Comité de Terapias Avanzadas es evaluar las solicitudes de medicamentos de terapia avanzada presentadas a la EMA y elaborar un dictamen antes de que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) adopte un dictamen final sobre la autorización de comercialización del medicamento.

El Comité de Terapias Avanzadas también es responsable de la clasificación y certificación de los medicamentos de terapia avanzada. Estos son medicamentos de uso humano basados en genes o células. Ofrecen nuevas e innovadoras oportunidades para el tratamiento de enfermedades y lesiones.

Las competencias del Comité de Terapias Avanzadas incluyen la elaboración de documentos de orientación, la simplificación de procedimientos, la formación de evaluadores y la organización de talleres científicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sony presenta los auriculares LinkBuds Clip con diseño abierto

Sony lanza un innovador dispositivo auditivo que permite disfrutar de audio de alta definición y permanecer atento al entorno, gracias a tres opciones de escucha, batería de larga duración, resistencia al agua y funciones avanzadas para llamadas y personalización

Sony presenta los auriculares LinkBuds

Un equipo de Oxford diseña proteínas con capacidad cuántica, abriendo una nueva frontera en la biotecnología

Científicos británicos crean moléculas capaces de detectar señales magnéticas y ondas de radio en organismos vivos, una hazaña que abre el camino a innovadoras soluciones médicas, como la localización precisa de tumores o la administración personalizada de fármacos

Un equipo de Oxford diseña

Mayte Uceda aborda la fuerza de los lazos familiares en 'Los amores paralelos': "El amor no lo salva todo"

Dos hermanas enfrentan profundas diferencias personales y sociales en una novela que entrelaza pasión, sacrificio y lucha de clases durante la Revolución de Asturias, donde la autora explora cómo las presiones históricas y familiares ponen a prueba todo vínculo afectivo

Mayte Uceda aborda la fuerza

Antoine Griezmann se lesiona el muslo izquierdo en el entrenamiento

Antoine Griezmann se lesiona el

Más de 10.000 firmas en Change.org piden una calle para los vecinos de Adamuz (Córdoba) por su solidaridad

Impulsan una campaña digital para rendir homenaje a la respuesta altruista tras la tragedia ferroviaria en Córdoba, buscando reconocimiento público y permanente que destaque la actitud ejemplar de la población durante una de las jornadas más difíciles recientes

Más de 10.000 firmas en