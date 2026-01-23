El ministro de Exteriores de Francia visitará Groenlandia "en las próximas semanas"

Desde el anuncio de la apertura de un nuevo consulado francés en Nuuk, previsto para el 6 de febrero, Francia ha incrementado su presencia diplomática en Groenlandia. Según informó la cadena BFMTV, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, confirmó su visita oficial a este territorio ártico en las próximas semanas. La decisión de viajar responde a una invitación de las autoridades groenlandesas y se contextualiza en medio de desacuerdos recientes entre Estados Unidos y la OTAN respecto a Groenlandia.

El medio BFMTV detalló que la visita de Barrot ocurre tras las amenazas emitidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que generaron tensiones en las relaciones transatlánticas y dentro de la alianza militar. El canciller francés, en declaraciones al canal, señaló que aún no existen precisiones sobre el preacuerdo alcanzado entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de Groenlandia. "Lo único que puedo decir es que apoyamos a Dinamarca, que es obviamente soberana y que es el primer actor en esta negociación. Siempre lo apoyaremos, al igual que apoyamos a las autoridades de Groenlandia", sostuvo Barrot según reportó BFMTV.

De acuerdo con la información de BFMTV, el respaldo francés se ha manifestado tanto en el plano diplomático como político. El presidente Emmanuel Macron visitó Groenlandia el verano pasado, con el objetivo de consolidar el apoyo de París al territorio. Durante su desplazamiento, Macron enfatizó el reconocimiento de la soberanía danesa sobre la isla y el compromiso de fortalecer la cooperación con las autoridades locales.

Esta semana, Macron declaró que las tensiones en las relaciones transatlánticas habían disminuido después de un periodo de incremento en el tono de las amenazas. "Tras semanas de incremento de la tensión y amenazas, hemos vuelto a una situación mucho más aceptable en el seno de la relación transatlántica. Debemos mantenerlos alerta", manifestó el presidente francés, citado por la cadena francesa. Asimismo, Macron remarcó la importancia de que Estados Unidos respete a Europa.

Mientras tanto, la OTAN mantiene su postura sobre la soberanía de Groenlandia. Según publicó BFMTV, Mark Rutte afirmó que la cuestión de la soberanía danesa sobre la isla “no fue abordada” en su reciente encuentro con Trump, apagando especulaciones acerca de cambios en el estatus geopolítico de Groenlandia dentro del contexto de la Alianza Atlántica.

El consulado francés que será inaugurado en Nuuk representará un refuerzo en la cooperación bilateral entre Francia y Groenlandia, y responde también a un interés creciente de los países europeos por los asuntos del Ártico. El aumento de la actividad diplomática en la región acompaña el contexto de rivalidad estratégica que involucra a potencias de la OTAN y actores externos, como Estados Unidos, que en los últimos años han mostrado un renovado interés por Groenlandia y sus recursos.

De conformidad con la información divulgada por BFMTV, la postura francesa busca respaldar explícitamente la soberanía de Dinamarca respecto a Groenlandia, mientras mantiene un enfoque de colaboración con las autoridades locales. La visita de Jean-Noël Barrot y la inauguración oficial de la nueva sede consular reflejan este giro estratégico hacia la región ártica, favoreciendo el diálogo frente a los episodios de tensión registrados en el marco de las relaciones entre Estados Unidos, la OTAN y los países europeos involucrados.