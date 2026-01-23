El Departamento del Tesoro de Estados Unidos manifestó que, en medio de graves cortes de internet y una represión de las manifestaciones dentro de Irán, el gobierno estadounidense decidió aumentar la presión económica sobre las redes marítimas utilizadas por ese país para comercializar crudo. Según informó Europa Press, la nueva serie de sanciones apunta directamente a ocho empresas y nueve buques petroleros relacionados con la conocida como "flota fantasma" iraní. El objetivo declarado es restringir la capacidad de Irán de generar ingresos mediante la exportación de hidrocarburos, acción señalada como fuente de financiamiento para actividades y grupos definidos como terroristas en la región.

De acuerdo con Europa Press, el anuncio oficial de estas restricciones se da en el contexto de fuertes protestas en Irán que, según organizaciones de derechos humanos, han dejado más de 3.000 muertos. Estados Unidos justificó la imposición de estas medidas económicas argumentando que, mientras las fuerzas oficiales iraníes ejecutan una represión considerada brutal contra los manifestantes —en circunstancias donde el acceso a internet ha sido prácticamente bloqueado—, parte importante de los ingresos nacionales, en lugar de destinarse a necesidades básicas de la población, fluye hacia el sustento de grupos violentos.

En el comunicado difundido por el Departamento del Tesoro, se detalló que la intervención estadounidense busca afectar tanto a las sociedades como a los propietarios implicados en la gestión de los buques dedicados al transporte de petróleo. Estas embarcaciones, cuyo valor acumulado en mercancía alcanza millones de dólares, están identificadas como componentes clave del engranaje económico del gobierno de Teherán, según la información reportada por Europa Press. El gobierno de Estados Unidos sostiene que los recursos obtenidos mediante estas exportaciones deberían servir al desarrollo y los servicios demandados por la ciudadanía iraní.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, indicó que la política sancionatoria persigue desmantelar un elemento central del sistema con el que Irán obtiene fondos para mantener la represión y no las inversiones sociales. Según palabras de Bessent recogidas por Europa Press, “el régimen de Irán se ha visto inmerso en un ritual de autoinmolación que se ha ido acelerando a medida que el presidente Donald Trump ejerce presión sobre ellos”. Para las autoridades estadounidenses, la decisión política de Teherán de priorizar el respaldo a organizaciones terroristas, en detrimento de las necesidades de su propia sociedad, derivó en el actual deterioro interno y el aislamiento internacional.

El Departamento del Tesoro subrayó que la vigilancia y rastreo de flujos financieros derivados del comercio petrolero iraní seguirán siendo una prioridad para la administración estadounidense. Según la institución, esta supervisión tiene como fin identificar los “miles de millones de dólares que el régimen ha robado”, profundizando en el control sobre operaciones consideradas ilegítimas en el comercio internacional.

Entre los objetivos de estas sanciones se encuentran embarcaciones registradas bajo las banderas de Panamá, Palau y Comoras, lo que implica una extensión transnacional de la medida, apuntando no solo a entidades y nacionales iraníes, sino también a estructuras corporativas y marítimas que operan con cobertura internacional. Según Europa Press, la identificación de banderas extranjeras en la red logística de transporte de crudo busca cerrar rutas alternativas empleadas para evadir sanciones previas.

En cuanto al trasfondo social, las protestas en Irán registradas en los últimos meses se caracterizan por su alcance y su magnitud, superando las 3.000 víctimas mortales en el marco de manifestaciones y actos de represión, según reportó Europa Press a partir de estadísticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. El endurecimiento de la postura estadounidense coincide con estas movilizaciones y con la estrategia iraní de restringir el acceso a información por medios digitales, lo cual, según Washington, favorece prácticas abusivas y dificulta la verificación independiente de los hechos.

Para Estados Unidos, la decisión de agudizar las restricciones económicas responde a la lógica de impedir el flujo de divisas hacia sectores estatales que, según la posición oficial recogida por Europa Press, propician la represión interna y el apoyo a grupos violentos en la región. Al dirigir las sanciones a los propietarios y operadores de la flota fantasma, Washington pretende afectar directamente la financiación que, aseguran, se desvía de los propósitos sociales hacia actividades externas e internas no sujetas a control ciudadano.

El medio Europa Press detalló que la conexión entre la exportación de crudo y la financiación de actividades consideradas ilícitas se ha vuelto uno de los focos de la política exterior estadounidense frente a Irán, especialmente desde el inicio de las protestas y el incremento de la represión, lo que ha derivado en una serie de rondas sancionatorias y controles específicos sobre el comercio y las operaciones marítimas vinculadas con Teherán.