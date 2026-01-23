Agencias

Detienen en México al exatleta olímpico reconvertido a jefe del narcotráfico Ryan Wedding

Tras una década prófugo, el exintegrante del equipo olímpico de snowboard canadiense fue capturado en territorio mexicano, acusado por el FBI de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y afrontar cargos graves en Estados Unidos

Guardar

El caso de Ryan Wedding, quien durante más de diez años permaneció oculto en México y figuró entre los fugitivos más buscados por el FBI, ha culminado con su captura y traslado a Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada por el medio, el director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención del exatleta olímpico canadiense, acusado de liderar una red internacional de tráfico de drogas y enfrentar cargos graves en territorio estadounidense.

Según detalló el medio, Ryan Wedding, de 44 años, fue arrestado la noche del jueves en México, operación que coincidió con la visita de Patel al país y el trabajo conjunto con autoridades mexicanas. Wedding formó parte del equipo olímpico de snowboard de Canadá durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, pero su trayectoria deportiva quedó atrás al pasar a ocupar un rol destacado en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

El FBI describió el alcance de las operaciones de Wedding, señalando que gestionó desde México una estructura de tráfico de cocaína con vínculos al Cártel de Sinaloa, a través de la cual habría enviado varios cientos de kilogramos de esta droga hacia Canadá y Estados Unidos. Según el propio Patel, “dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas". Entre los delitos por los que era buscado, figuraban cargos de tráfico de cocaína a gran escala y asesinato, según consignó el medio.

La detención de Wedding implicó una recompensa de hasta 15 millones de dólares, ofrecida por información que condujera a su captura, según reportó la fuente original. Actualmente, Wedding se encuentra bajo custodia y en proceso de extradición a Estados Unidos, donde, según la fiscal general Pam Bondi, “se enfrentará ante la Justicia”.

El historial criminal de Wedding incluyó un arresto en 2010, cuando autoridades estadounidenses lo apresaron por intentar transferir 24 kilogramos de cocaína desde San Diego a Canadá. Como resultado de ese procedimiento judicial, Wedding pasó cuatro años en prisión y posteriormente fue deportado a su país de origen, recoge el medio.

De acuerdo con las comunicaciones oficiales compartidas por Patel, la operación que permitió la detención de Wedding fue el resultado de una colaboración extensiva entre el FBI y las fuerzas de seguridad mexicanas. Patel agradeció en especial la intervención de sus contrapartes en México y mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum entre los funcionarios que facilitaron la captura.

En el mismo contexto de la visita de Patel a México, el ministro de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, destacó que la captura de Wedding correspondía a uno de los “objetivos prioritarios” del FBI y formaba parte de dos acciones destacadas: la detención de una persona no estadounidense por parte de autoridades mexicanas y la entrega voluntaria de un ciudadano canadiense en la Embajada de Estados Unidos.

Tal como remarcó el director del FBI en redes sociales, la operación estuvo enmarcada en la cooperación bilateral y el énfasis en la lucha internacional contra el narcotráfico. Patel atribuyó el éxito de la detención al liderazgo de la administración del presidente Trump y la coordinación entre agencias, resaltando que Wedding era el “sexto fugitivo más buscado del último año” en las listas de la agencia federal, según reflejó el medio.

La inclusión de Wedding entre los diez individuos más buscados de Estados Unidos marcó un punto clave en la cooperación legal transnacional, resaltando el papel crucial de la coordinación operativa en acciones conjuntas, conforme a lo manifestado en los comunicados oficiales y reportes difundidos por el medio. Al cierre del reporte, Wedding se encuentra en proceso de ser trasladado a territorio estadounidense y enfrentará los cargos judiciales relacionados con tráfico de estupefacientes y otros delitos graves, concluyó la fuente.

Temas Relacionados

Ryan WeddingNarcotráficoFBICártel de SinaloaMéxicoEstados UnidosTráfico de drogasJuegos OlímpicosKash PatelClaudia SheinbaumEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Consejo de DDHH de la ONU pide a Irán que adopte medidas para detener las ejecuciones extrajudiciales

La resolución aprobada exige al Gobierno iraní reformas que frenen violaciones, impidan condenas a muerte por delitos menores y garanticen juicios justos, acceso libre a internet y protección de derechos fundamentales ante represión y violencia sistémica

El Consejo de DDHH de

Antonio Rodríguez: "Va a ser un partido esperemos de tú a tú"

El asistente de dirección del conjunto madridista expresó confianza en las opciones del equipo para conquistar la Supercopa frente al Barça, resaltó la motivación y destacó el papel clave de jugadoras como María Méndez y Eva Navarro

Antonio Rodríguez: "Va a ser

Un tribunal suizo impone libertad vigilada a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza

La Justicia de Suiza pone en libertad a Jacques Moretti, uno de los propietarios del local donde murieron 40 personas, tras pagar fianza y asumir restricciones, en medio de protestas de autoridades italianas y familiares de las víctimas

Un tribunal suizo impone libertad

EEUU respalda al primer ministro de Haití tras las presiones para apartarle del cargo

Washington mantiene firme su postura a favor del actual jefe de Gobierno en Puerto Príncipe ante la inminente disolución del Consejo Presidencial de Transición, subrayando la necesidad de liderazgo frente a la crisis e inseguridad desatadas por grupos armados

EEUU respalda al primer ministro

Caroline Weir: "Es importante para el club, queremos ganar nuestro primer título"

La mediocampista escocesa destaca la motivación del vestuario frente a una final histórica en Castellón, subraya la confianza en el cuerpo técnico y en el grupo, y señala el rol fundamental de la experiencia colectiva ante el Barcelona

Caroline Weir: "Es importante para