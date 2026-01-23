Cristina Piaget confiesa sus sentimientos por Carlos Lozano en 'GH DÚO': "Me podría enamorar de él"

A raíz de una charla entre concursantes sobre la posibilidad de una relación sentimental dentro del programa, Cristina Piaget manifestó su deseo de que su vínculo con Carlos Lozano evolucione: “Pienso que Carlos podría ser una persona de la cual me podría enamorar. Me gustaría tener algo más con él y ahora sería el momento, tendríamos tiempo”. Según informó el medio Telecinco, la modelo expresó estas palabras en el confesionario de ‘GH DÚO’, donde comparte convivencia con el conocido presentador.

El medio detalló que Cristina Piaget y Carlos Lozano han desarrollado una de las alianzas más sólidas dentro de la casa de Tres Cantos durante las primeras dos semanas del reality. La complicidad entre ambos se evidenció cuando la propia Piaget agradeció el apoyo del presentador tras mantener desacuerdos con compañeras como Belén Rodríguez, Anita Williams y Raquel Salazar. La modelo señaló que su pareja en el concurso “me da tan buen rollo” y añadió: “No me puedo imaginar una pareja mejor que Carlos Lozano”. Piaget reconoció además que el atractivo del presentador se mantiene intacto con el paso del tiempo, y apuntó que la tensión entre ambos aumenta en la convivencia.

Telecinco publicó que la relación entre los concursantes no se limita al apoyo en situaciones difíciles. La dinámica entre Piaget y Lozano también despierta el interés del resto de los habitantes de la casa, como puso de relieve Raquel Salazar cuando, tras verles acostados juntos, preguntó si entre ellos había sucedido un ‘edredoning’. La modelo, en tono humorístico, respondió que “todavía no conoces mis poderes de seducción”, reflejando la cercanía y los comentarios cruzados entre ambos. A pesar de la actitud abierta de Piaget, el presentador matizó sus propios sentimientos: “Me gusta mucho como amiga”, según consignó Telecinco, posicionando en ese momento la relación en el terreno de la amistad.

De acuerdo con la información del medio, Cristina Piaget y Carlos Lozano no son desconocidos entre sí. Ambos se conocen desde hace varias décadas por sus trayectorias paralelas y se ha rumoreado sobre la posibilidad de un romance breve en los inicios de sus respectivas carreras en el mundo de la moda. El propio Lozano insinuó esta circunstancia a través de declaraciones en las que se refería a cuando “eran unos niños”, aunque no especificó detalles acerca de la relación pasada. Conforme avanzan los días dentro de la casa, las manifestaciones públicas de complicidad y atracción mutua entre ambos continúan generando expectativas tanto entre sus compañeros de concurso como entre el público.

Telecinco relató que en diversos enfrentamientos con otros concursantes, el apoyo de Lozano hacia Piaget ha sido un componente clave en el fortalecimiento de su amistad y potencial relación. Piaget aseguró en más de una ocasión que “Carlos no ha cambiado mucho” respecto al joven que conoció en sus primeros años en el sector, lo que contribuye, según sus palabras, a la naturalidad del vínculo entre ambos y a la posibilidad de que surja algo sentimental más allá de la convivencia televisiva.

El programa de telerrealidad, caracterizado por la interacción constante de los participantes y las situaciones de convivencia forzada, ha convertido a Piaget y Lozano en protagonistas de algunos de los momentos que más interés despiertan en la audiencia. Tal y como reportó Telecinco, las confesiones de la modelo en torno a sus sentimientos y la apertura de Lozano a conversaciones sobre su pasado juntos han sido factores que alimentan las especulaciones sobre un posible romance. A pesar de que, de momento, la evolución hacia una historia sentimental no ha sido confirmada por ambas partes, las declaraciones públicas de Piaget y la notoriedad de su relación en la competencia mantienen el foco sobre ellos dentro del desarrollo de ‘GH DÚO’.

Telecinco subrayó que, en el contexto de los realities, las alianzas y las relaciones personales frecuentemente impactan en la dinámica de los concursantes y en la recepción por parte del espectador. En el caso de Piaget y Lozano, la evolución de su vínculo y las conversaciones tanto privadas como ante las cámaras siguen siendo una constante fuente de contenido tanto para la producción como para el público. Además del componente personal, ambas figuras han mostrado disposición para abordar abiertamente las tensiones y enfrentamientos en la casa, consolidando su rol central en la narrativa del programa.