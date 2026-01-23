Convocan una movilización y una tractorada infantil en Palencia contra Mercosur y recortes de la PAC

El impacto generacional del contexto actual en el campo será uno de los puntos centrales de la protesta convocada para el jueves 29 de junio en Palencia. Como medida simbólica, la manifestación incluirá una tractorada infantil que encabezará la marcha, con la intención de resaltar cómo los desafíos presentes en el sector agrario afectarán especialmente a las futuras generaciones. Según informó el medio original, la convocatoria parte de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA, COAG y UCCL, que han decidido destacar la participación de menores para enfatizar la falta de relevo generacional y la percepción de un futuro incierto para el medio rural.

Tal como detalló la fuente original, la movilización surge como respuesta al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y a la reducción del presupuesto destinado a la Política Agrícola Común (PAC). Para los representantes de las organizaciones convocantes, ambos factores amenazan la viabilidad de la producción agrícola y ganadera en la región, afectando tanto a los actuales como a los futuros trabajadores del sector. El presidente de Asaja-Palencia, José Luis Marcos, subrayó que “el problema del campo no es solo presente, sino de futuro”, planteando que los niños serán quienes sufran las consecuencias directas de las actuales políticas y acuerdos internacionales.

La manifestación arrancará a las cinco de la tarde desde la plaza de Pío XII, recorrerá la calle Mayor y finalizará en la Plaza Mayor de Palencia. Como parte del acto, dos menores darán lectura a un manifiesto y los asistentes podrán recibir patatas y azúcar, productos emblemáticos del campo local, según consignó el medio especializado en el sector. Los organizadores han insistido en que se trata de una acción pacífica y que no ocasionará cortes de tráfico ni molestias a los ciudadanos.

La protesta se enmarca en una jornada de movilizaciones a nivel nacional, aunque en Palencia las organizaciones han decidido adoptar características propias para dar visibilidad a la realidad del campo en la provincia. El rechazo al tratado con Mercosur es uno de los puntos más destacados de la convocatoria. Las organizaciones consideran que este acuerdo genera una competencia desleal, ya que, de acuerdo con lo señalado por los portavoces y recogido por el medio original, permite la entrada de productos de países terceros con requisitos distintos en materia de trazabilidad, fitosanitarios y tratamientos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea.

José Luis Marcos explicó que esto no solo representa un perjuicio para los productores locales, que deben cumplir con exigencias estrictas, sino también para los consumidores, quienes podrán adquirir alimentos sometidos a normativas menos rigurosas. La preocupación se orienta especialmente hacia la calidad de los productos importados y los riesgos que podría implicar el consumo de alimentos tratados de formas no permitidas en el bloque comunitario.

El representante de UPA Palencia, Blas Donis, destacó la necesidad de garantizar una PAC “fuerte y bien dotada económicamente”. Alertó sobre la pérdida de poder adquisitivo que enfrenta el sector, afirmando que “no podemos seguir con el mismo presupuesto o más bajo mientras los costes de producción se disparan”. Además, reclamó la conservación de los dos pilares tradicionales de la PAC: las ayudas directas y el desarrollo rural, cuya desaparición —advirtió— tendría graves consecuencias en provincias como Palencia, donde aspectos como los regadíos, la modernización y la inversión resultan fundamentales para la competitividad agrícola.

Donis puso el foco en la situación del cultivo de cereal, principal actividad agrícola de la provincia. Señaló que los precios se mantienen bajos desde hace varios años, mientras los costes de producción aumentan. Detalló que las importaciones masivas de grano procedentes de países como Ucrania, Brasil y Estados Unidos están tirando los precios por los suelos, agravando la crisis que atraviesan los productores locales y dificultando su viabilidad a largo plazo.

El presidente de COAG Palencia, David Tejerina, se refirió específicamente a la “competencia desleal” generada por los acuerdos con países que presentan normativas mucho menos estrictas y modelos de producción diferentes a los exigidos en Europa. Planteó dudas sobre los controles realizados en frontera y la efectividad de las denominadas cláusulas de salvaguardia, cuya aplicación considera deficiente según la experiencia previa del sector, y advirtió sobre los riesgos que el tratado de Mercosur supone para sectores como el vacuno, el porcino, la miel y los cereales.

Eduardo de las Sías, representante de UCCL Palencia, enfatizó la importancia de la unidad de acción de las diferentes organizaciones agrarias en la defensa de intereses comunes. Criticó lo que considera un tratamiento desigual de los productores europeos frente a los de fuera de la Unión Europea, una situación que atribuyó a las exigencias medioambientales y de calidad impuestas internamente, en contraste con la menor rigurosidad aplicada a productos importados. De las Sías también coincidió en su preocupación por el impacto de estas políticas en los consumidores, reiterando que serán ellos los principales afectados por un eventual deterioro en la calidad y seguridad de los alimentos.

Según reportó el medio original, los cuatro colectivos convocantes han realizado un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la movilización, resaltando la relevancia de la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria y el futuro económico y social de la España rural. Recalcaron que el ámbito rural depende de un apoyo institucional firme para enfrentar tanto los retos derivados de los acuerdos comerciales internacionales como de la política agrícola europea, considerados determinantes para el porvenir del campo y las futuras generaciones.