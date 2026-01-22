Agencias

Un arrastrero gallego localiza un cadáver de un hombre entre sus aparejos mientras faena frente a Argentina

Guardar

Un arrastrero con pabellón español y puerto base en Vigo localizó el cadáver de un hombre entre sus aparejos mientras faenaba frente a Argentina, en aguas internacionales.

Según fuentes del sector en la zona consultadas por Europa Press, el cuerpo fue hallado en la jornada del miércoles cuando el buque procedió a izar la red y localizó el cuerpo del hombre, posiblemente de origen chino.

Por el momento, el buque sigue faenando a la pota en aguas internacionales donde se encuentra un gran número de embarcaciones, algunas de ellas gallegas, pero la mayoría son poteros chinos.

Con todo, fuentes de la Consellería do Mar consultadas por Europa Press, detallan que el barco está a la espera para realizar el trasbordo del cuerpo del hombre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los álbumes y cromos de 'ADRENALYN XL 2025-26' llegan al museo LEGENDS para los aficionados más jóvenes

Los álbumes y cromos de

López Miras: "Murcia no va a apoyar un acuerdo con Mercosur que no tenga cláusulas que se activen de forma automática"

López Miras: "Murcia no va

Los Reyes expresan su solidaridad a familiares de víctimas del siniestro de Adamuz

Felipe VI y Letizia acudieron a Córdoba junto a autoridades nacionales y regionales para reunirse con familias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz, conocer el trabajo de los equipos de apoyo y visitar a los heridos en el hospital

Los Reyes expresan su solidaridad

La OTAN prepara maniobras y entrenamientos militares en el Ártico para los próximos meses

La OTAN prepara maniobras y

Convocan movilizaciones este sábado en Andalucía "en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia de Trump"

Convocan movilizaciones este sábado en