Puerto Rico será el país socio de Fitur 2027

Puerto Rico recogerá el testigo de México y será el país socio de la edición 47 de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2027, según lo ha anunciado este jueves la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer Colón, en el stand del país en Ifema.

"Queremos que la gente experimente nuestra música, nuestra comida, nuestras artes y también nuestra coctelería", afirmó la gobernadora de Puerto Rico y avanzó que el próximo año se van a "sobrepasar" a sí mismos en Fitur 2027.

Colón declaró que el mercado europeo y el español son "importantes" para Puerto Rico, puesto que más de 1,6 millones de cruceristas han visitado la isla y el número de pasajeros que llegaron a través de sus aeropuertos internacionales también ha aumentado.

La gobernadora ha anunciado la expansión de su contrato con Iberia para aumentar de 8 a 12 las frecuencias semanales entre Puerto Rico y Madrid, "una inversión que crea en la economía de Puerto Rico más de 36,9 millones de dólares (31,1 millones de euros)".

Durante su intervención, la gobernadora ha destacado la vida nocturna activa de la isla, la mezcla de música urbana, clásica, merengue y reggaetón, su gastronomía y sus opciones de turismo de naturaleza, en especial el Yunque, su bosque tropical lluvioso, así como las posibilidades de disfrutar de diversas actividades deportivas, como el béisbol, el soccer o el baloncesto.

En este acto también estaban presentes distintos componentes del Gobierno puertorriqueño, alcaldes, legisladores y autoridades pertenecientes a Discover Puerto Rico, la agencia de promoción turística de la isla, además de la directora de la directora de Fitur, María Valcarce.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, resaltó que "esta propuesta no quiere cristalizar solamente un acuerdo institucional", sino que pretende ser "el punto de partida de un año ilusionante en el que nos gustaría sumar talento, creatividad y esfuerzo para dar visibilidad y fuerza a la ambiciosa apuesta de Puerto Rico con el turismo como motor de desarrollo económico y de proyección internacional".

Martínez ha recalcado que la presencia de Iberoamérica en Fitur "crece edición tras edición" y lo hace porque en la feria "se genera negocio real, oportunidades concretas y alianzas duraderas".

En el caso de Puerto Rico, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid ha expresado que este país ha sabido convertir su presencia en Fitur en "una carta de presentación clara y coherente", mostrando "la diversidad de su oferta, la riqueza de su cultura y su capacidad para integrar innovación, sostenibilidad y talento".

Asimismo, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, afirmó que la invitación a ser país socio de Fitur 2027 les ofrece la posibilidad de "descentralizar el turismo" y "seguir llevando oportunidades a todas las regiones de la isla".

"Ser país socio de Fitur 2027 nos da la oportunidad de mostrar todo lo que Puerto Rico tiene para ofrecer, nuestras costas, nuestras montañas, nuestros pueblos, nuestra cultura y nuestra gente. Y de seguir posicionando a la isla como un destino que se vive en toda su diversidad, porque 'la isla del encanto' lo sigue haciendo mejor", señaló.