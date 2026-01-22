Oliver Laxe, antes del anuncio de nominados al Oscar: "Hoy es un día de celebración, independientemente de lo que pase"

El cineasta Oliver Laxe ha asegurado minutos antes de empezar las nominaciones a los Oscar 2026 que este jueves es un "día de celebración, independientemente de lo que pase" y ha agradecido a los productores de la película y a la prensa la confianza y el apoyo recibido desde que lograra en Cannes el Premio del Jurado.

"Hoy es un día de celebración, independientemente de lo que pase. Es bonita esta energía y esta electricidad", ha afirmado Laxe en el Edificio Telefónica desde donde seguirá, junto con varios medios españoles, las nominaciones a la 98 edición de los Oscar.

El cineasta está acompañado por los productores de la película, entre los que destacan Agustín Almodóvar y Esther García (El Deseo). "Están todos mis productores, a los cuales agradezco tanto este acompañamiento tan bonito, también hay compañeros de orfebrería, que han trabajado en la película. Nos apetecía mucho compartirlo con vosotros, con la prensa, con los críticos", ha afirmado.

"Es conmovedor y un gusto compartir esto con todos vosotros", ha recalcado antes de recordar que este jueves en un encuentro con otros nominados a los Goya, la moderadora del evento les ha deseado suerte para el próximo 28 de febrero, aunque los cineastas les ha respondido que ya habían ganado. "Esto no va de ganadores y perdedores. Cuando intentamos hacer una película honesta, el cine ya gana", ha subrayado.