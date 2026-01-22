Meliá y Grupo Puntacana desarrollarán un resort de lujo de nueva construcción en República Dominicana

El proyecto Paradius Miches, resultado de la colaboración entre Meliá Hotels International y Grupo Puntacana, quedó definido como una inversión orientada a aumentar el posicionamiento de República Dominicana dentro del segmento de lujo hotelero y facilitar la llegada de más capital internacional a la zona turística. La noticia principal radica en el anuncio conjunto de ambas compañías sobre el desarrollo de un nuevo resort de lujo en Miches, cercano a Punta Cana, que integrará más de 600 suites, múltiples áreas exclusivas y una ubicación estratégica de fácil acceso.

Según informó Meliá Hotels International durante la Fitur 2026, el Paradius Miches se convertirá en el undécimo establecimiento de la cadena en territorio dominicano. El proyecto, detalló la empresa, incluirá una infraestructura diseñada para cubrir el turismo familiar y también el de adultos, integrando suites de distintas categorías y servicios orientados a experiencias personalizadas para estos segmentos. De acuerdo con el comunicado conjunto difundido por ambas compañías, el complejo hotelero dispondrá de espacios para la gastronomía, varias piscinas, zonas dedicadas al bienestar y el 'spa', así como ambientes pensados para reuniones y eventos empresariales.

El medio reportó que la ubicación geográfica del nuevo complejo, a 90 minutos por carretera del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), figura entre los factores logísticos más relevantes, ya que facilitará la conectividad para los visitantes internacionales. El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, indicó a través del comunicado que la estrategia de expansión en República Dominicana responde a una intención clara de reforzar la presencia de la marca en el país, sumando Paradius Miches a una lista de hoteles ya operativos y otros en fases adelantadas de apertura.

Según publicó Meliá Hotels International, la selección de Miches como destino para este desarrollo responde a la creciente demanda observada en los últimos años, tanto por parte de inversionistas extranjeros como de turistas que buscan nuevas alternativas dentro del Caribe. El director ejecutivo de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, mencionó que el proyecto representa una "inversión de alto impacto", subrayando que el plan potenciará el estándar de oferta de lujo y potenciará la confianza de operadores internacionales y fondos de capital interesados en el país.

Acorde a lo informado por ambas compañías, la alianza entre Meliá y Grupo Puntacana persigue aprovechar fortalezas complementarias en el ámbito turístico y de hospitalidad. La experiencia internacional y red de distribución de Meliá, unida al conocimiento del mercado y la infraestructura desarrollada por Grupo Puntacana, conforman la base del proyecto. El comunicado consigna también que el Paradius Miches incluirá áreas exclusivas orientadas tanto al ocio como al turismo corporativo y de eventos, permitiendo la diversificación de su público objetivo.

El medio detalló que el resort buscará destacar dentro de la oferta dominicana al incorporar servicios diferenciados, áreas temáticas y experiencias gastronómicas variadas. Esta iniciativa forma parte de una tendencia en el sector hotelero de República Dominicana, donde grandes cadenas amplían su presencia apoyándose en alianzas locales para fortalecer la competitividad ante otros destinos del Caribe. El presidente de Meliá confirmó que la incorporación de Paradius Miches marcará un hito para la cadena en la región, porque consolida una década de inversiones sostenidas y abre nuevas oportunidades de empleo y asociatividad comercial en Miches.

Tal como consignó el comunicado, tanto los diseños arquitectónicos como los servicios del futuro complejo priorizan la integración con el entorno y el desarrollo de un destino sofisticado para viajeros internacionales, además de una oferta integral capaz de responder a diversos perfiles y expectativas dentro del turismo de lujo.

El acuerdo alcanzado entre ambas compañías, según detalló el medio, sella también un compromiso para trabajar en el desarrollo sostenible de la zona, considerando políticas de preservación medioambiental y gestión eficiente de recursos en la construcción y operación del resort. Los responsables del proyecto aseguraron que la propuesta busca impulsar, además, el reconocimiento de Miches como enclave emergente en el turismo dominicano, elevando el área de influencia más allá de Punta Cana y proponiendo nuevas rutas turísticas en el país.