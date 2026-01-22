Los desplazados por las inundaciones en Mozambique ascienden a 73.000, según la ONU

Ginebra, 22 ene (EFE).- Las lluvias e inundaciones que afectan el sur de Mozambique, y que han afectado a más de 600.000 personas, han causado más de 73.000 desplazados en todo el país, y las cifras siguen en ascenso, indicó este jueves la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) en un comunicado.

La provincia meridional de Gaza es la más afectada, con importantes concentraciones de desplazados en las localidades de Chiaquelene y Xilembene, que acogen a más de 54.000 personas, indicó la OIM, añadiendo que más de 70 centros de acogida en el país han recibido a afectados que tuvieron que dejar sus hogares.

"Las comunidades desplazadas se enfrentan a una escasez aguda de refugio y artículos domésticos esenciales, agua, productos para la higiene, alimentos y servicios de salud, a medida que los centros de acogida se encuentran cada vez más saturados", alertó la OIM.

El 16 de enero el Gobierno de Mozambique declaró una alerta roja a nivel nacional y desde entonces ha solicitado formalmente apoyo internacional y de las Naciones Unidas, incluida asistencia aérea para búsqueda y rescate, ayuda logística y técnica, y suministros vitales.

Varias semanas de intensas lluvias han provocado inundaciones generalizadas en el sur y el centro de Mozambique, obligando a las familias a abandonar sus hogares, anegando barrios enteros y desbordando las infraestructuras locales, mientras los ríos continúan desbordándose. EFE