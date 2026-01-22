La Reina Letizia luce su look más sobrio, de luto por la tragedia de Adamuz, en la inauguración de FITUR 2026

Continuando con su agenda oficial tras haber viajado a Atenas para asistir al entierro de la princesa Irene de Grecia el pasado lunes, y visitado la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz para mostrar su apoyo a las víctimas, arropar a sus familiares, y agradecer su labor tanto a los voluntarios y vecinos como a los equipos -de Guardia Civil, UME, Policía Nacional, Bomberos, o Protección Civil- implicados en las labores de rescate de los dos trenes de Alta Velocidad que descarrilaron en la tarde del domingo a su paso por la localidad cordobesa, los Reyes Felipe y Letizia han presidido este jueves la inauguración de la 46º edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo más importante del sector, que en esta ocasión cuenta con México como país invitado.

Cumpliendo con la tradición a pesar del duro momento que está viviendo nuestro país tras la tragedia ferroviaria, sus Majestades han llegado puntuales en torno a las 10.30 horas al recinto ferial de IFEMA, en Madrid, y tras saludar a las autoridades han recorrido los diferentes pabellones, haciendo paradas en diferentes stands acompañados entre otros por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

A pesar de ser una de sus citas favoritas en el calendario, en la que ha lucido en los últimos años estrenos tan aplaudidos como el vestido negro con estampado efecto 'confeti' de Massimo Dutti -en la edición de 2020-, un precioso mono blanco de volantes confeccionado en tejido denim de la firma de Inés Domecq, IQ Collection (en 2021), una original gabardina waterproof con estampado de cuadros vichy en blanco y negro (en 2022), o un sofisticado mono blanco y negro de estilo victoriano con volantes en el pecho de la diseñadora Teresa Helbig en 2024, en esta ocasión la Reina ha apostado por la sobriedad.

Y como muestra de respeto a las víctimas de Adamuz ha escogido un 'total look black' intentando evitar que su estilismo protagonizase la inauguración de FITUR como ha sucedido en otras ocasiones. Así, dejando el color a un lado teniendo en cuenta que España se encuentra de luto, Doña Letizia ha lucido una sencilla camisa negra, pantalón fluido de pinzas con un cinturón estrecho de piel en el mismo tono, y botines de tacón sensato también en negro, demostrando que su mente está al lado de los afectados en el trágico accidente ferroviario.